Júniusban kerülhet piacra a Galaxy Fold

Valamikor a következő hónap során kerülhet piacra a kényszerűen elhalasztott Galaxy Fold - állítja a dél-koreai Yonhap. A médium szerint a Samsungnak sikerült kijavítania első hajlítható kijelzős okostelefonjának problémáit: a gyári védőfóliát a kijelzőbe integrálta, a különféle apró, a panelt könnyen károsító szennyeződések bejutását könnyítő rést pedig "betapasztotta" a cég. Ezzel párhuzamosan a tesztelési metodikán is módosítottak a mérnökök, hogy még egyszer biztosan ne fordulhasson elő az áprilisban látott, rendkívül kellemetlen fiaskó.

A Samsung számára rémálomszerű helyzet múlt hónapban kezdett kirajzolódni, amikor gyors egymásutánban több, a sajtónak kiküldött Galaxy Fold tesztpéldány ment tönkre teljesen vagy részlegesen. A készülék első, már végleges hardvernek tekinthető tesztpéldányait szokás szerint először a legnagyobb nemzetközi tech-oldalak és vloggerek kaphatták meg, amelyek azonban szokatlanul nagy arányban számolnak be különféle fatális, a kijelzőt érintő hibákról. Elsőként a The Verge írta meg, hogy a Samsungtól érkezett tesztpéldány gerincénél egy ponton érezhetően kitüremkedett a kijelző, amit nem sokkal később olyannyira megsínylett a hajlítható OLED panel, hogy azon szabad szemmel jól látható megjelenítési hibák jelentek meg.

Mark Gurman, a Bloomber technológiai rovatának újságírója tweetben közölte, hogy a nála lévő tesztpéldány kijelzője két nap használatot követően teljesen megadta magát - igaz, az újságíró hozzátette azt is, hogy miután megkapta a készüléket, eltávolította róla a gyári kijelzővédő fóliát. Ez később másoknál is végzetes hibának bizonyult, végül a Samsung kénytelen volt külön figyelmeztetni a tesztelőket, hogy semmiképpen ne távolítsák el a védőfóliát a készülékekről.

Az egymást követő negatív visszajelzések miatt a dél-koreai vállalat végül kénytelen volt elhalasztani első hajlítható kijelzős okostelefonjának, a Galaxy Foldnak április 26-ra tervezett bemutatóját. A Samsung ezzel kapcsolatos közleményében azt ígérte, hogy további belső tesztekkel megvizsgálja az egyes eseteket, a munkálatok végeztéig pedig nem kerülnek piacra a készülékek, amely egyben az előrendelések törlését is jelentette. Iparági pletykák szerint a konkurens problémáit látva a Huawei is óvatosabb tempóra kapcsolt az ugyancsak hajlítható Mate X megjelenése kapcsán. A kínai gyártó eredetileg június-augusztusi időintervallumra ígért csúcskészülékének piaci rajtja akár az utolsó negyedévre is elcsúszhat.