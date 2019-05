Egyedüliként indul a digitális multiplexekért az AH

Egyetlen cég, az állami kézben lévő Antenna Hungária nyújtott be határidőre pályázatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) április elején kiírt, földfelszíni digitális műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogára vonatkozó pályázatára, így gyakorlatilag borítékolható, hogy a jelenlegi műsorszóró hálózatok a következő több mint egy évtizedben állami üzemeltetésben maradnak. A technológiai alapok azonban jövő ősztől megváltoznak, az ötből három multiplex esetén a DVB-T rendszert váltja a modernebb, hatékonyabb spektrumkihasználást biztosító DVB-T2.

A hatóság legfőbb előírása, hogy a pályázat nyertese biztosítsa, hogy a közszolgálati televízió- és rádiócsatornák változatlan minőségben és vevőberendezéssel, minimum 97 százalékos lakossági lefedettséggel 2020 után is folyamatosan, előfizetés nélkül foghatók maradjanak. Többek közt ennek is köszönhető a fenti technológiai előírás, azaz a közszolgálati multiplexek csatornái továbbra is foghatók maradnak majd kizárólag DVB-T rendszerű vevőberendezések segítségével, és a kereskedelmi multiplexek állnak majd át az újabb technológiára, mely jobb kapacitáskihasználás révén kisebb spektrumkerettel is képes ugyanazt a csatornamennyiséget biztosítani.

A DVB-T2 technológiaváltás a hatóság legfrissebb, 2018. decemberi állapotot tükröző statisztikája szerint Magyarországon nagyságrendileg legfeljebb 90 ezer előfizetőt érinthet - ennyien fizetnek elő jelenleg az Antenna Hungária MinDigTV Extra szolgáltatására. Korántsem biztos ugyanakkor, hogy ezeknél az ügyfeleknél feltétlenül szükséges a vevőberendezés cseréje, tekintve, hogy az elmúlt években forgalomba hozott tévékészülékek és set-top boxok zöme már DVB-T2 dekódert tartalmaz. Akiknek mégis cserélniük kell, azok nagyjából 15 ezer forintos kiadásra számíthatnak, egy új, kártyaolvasóval ellátott DVB-T2 set-top box jellemzően ennyiért érhető el (ha nem biztosítja ingyen a szolgáltató).

A jelenlegi hálózatok használati jogának újrapályáztatása nem csak a lejárat miatt időszerű. A jelenlegi hálózatok egy része ugyanis azt a 700 MHz-es (694–790 MHz közötti) frekvenciasávot használja, amelyet a hírközlési hatóságnak 2020-ig szabaddá kell tennie a közelgő 5G-s fejlesztésekhez. Erre a hatóságot európai uniós irányelvek kötelezik – összhangban a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által megfogalmazott célokkal, illetve az NMHH Nemzeti Ütemtervével, illetve Spektrumstratégiájával.

A pályázat eredményhirdetésére várhatóan júniusban kerülhet sor, az eredményt ugyanakkor már a kiírás időpontjában, illetve az előkészületi fázisban nagy biztonsággal meg lehetett jósolni. Az NMHH nyilvános konzultációja (az ilyen pályázatok esetén ez a folyamat kötelező része) a beérkezett kérdések tükrében lényegében az érdeklődés teljes hiánya mellett zajlott, a pályázati dokumentációban pedig olyan bírálati feltételek szerepeltek, melyek kifejezetten kedveztek a jelenlegi hálózatüzemeltetőnek.