Egy második kijelzőt is kapott a HP legújabb gamer notebookja

Unortodox gamer notebookkal rukkolt elő a HP: a gyártó legújabb, Omen X 2S laptopján a billentyűzet fölött egy második kijelző is helyet kapott, amelyen a játékosok egy sor plusz információt jeleníthetnek meg,az éppen futó játék különböző elemeitől egészen a Twitch-streamekig vagy GPU teljesítményig.

A gamer monstrumon lévő plusz kijelző nem egy teljes értékű második montior, hanem egy jóval kisebb, hathüvelykes Full HD panel - a koncepció leginkább talán az Apple-től ismert Touch Bar érintőkijelző-sávra emlékeztet, csak épp egy testesebb okostelefon-méretbe összezsúfolva a billentyűzet fölött. Ennek megfelelően a klaviatúra a szegmensben ismert módon egészen a notebook aljára csúszik, a touchpad pedig annak jobb oldalán kap helyet - cserébe viszont a cég egy csuklótámaszt is mellékel a géphez. A billentyűzet természetesen maga is megkapja a szokásos gamer-cicomát, azaz billentyűnként állítható RGB világítással érkezik.

A plusz kijelző kifejezetten érdekes koncepció a gyártó részéről, hiszen sok játékos használ egy második monitort játék közben Twitch-streamek, netán YouTube-os útmutatók követésére. Persze az extra panel egy sor további célra is bevethető, chatappok is megnyithatók rajta, illetve a CPU és GPU aktuális teljesítménye is követhető - de akár virtuális numerikus billentyűzetként is beállítható. A legérdekesebb funkció talán, hogy lehetőség van a kis panelre a fő monitor tartalmának egy részét tükrözni, így játékok közben nagyobb méretben megjeleníthetők rajta a fontosabb UI elemek, például térképek - de elméletben akár a lövöldözős játékok célkeresztje is, noha kétséges, hogy ez az FPS-címeknél csalásnak minősül-e.

A 15 hüvelykes fő monitor igény szerint 144 hertzes, illetve 240 hertzes Full HD kivitelben, illetve 60 hertzes 4K panellel is elérhető - ráadásul mindegyik variáns Nvidia G-Sync támogatással érkezik. Nem meglepő módon utóbbi cég szállítja a dedikált grafikát is az eszközbe, amely akár 8 gigabájtos GeForce RTX 2080 Max-Q GPU-val a fedélzetén is megvásárolható. A processzor terén sem fogta vissza magát a gyártó, az eszköz egy 9. generációs, nyolcmagos Intel Core i9 chippel érkezik, amelyhez igény szerint akár 32 gigabájt RAM és 2 terabájt SSD tárhely is hozzácsapható.

A 20 milliméter vastag notebook akkus üzemideje, illetve tömege egyelőre nem ismert, noha gamer eszköz lévén sem pehelykönnyű kivitelre, sem pedig kiemelkedő akkus-teljesítményre nem érdemes számítani, de persze ezek már ismert kompromisszumok a szegmensben. Az Omen X 2S notebook nettó 2100 dolláros indulóáron kerül piacra, május végén.