Küszöbön az LG 49 hüvelykes óriásmonitorának hazai megjelenése

Néhány héten belül a hazai piacon is elérhető lesz az LG 49 hüvelykes óriásmonitora - derült ki a vállalat tegnapi sajtórendezvényén. 32:9-es képaránnyal és hatalmas, 124 centiméteres képátlóval rendelkező megjelenítőt elsősorban professzionális felhasználáshoz szánja a dél-koreai vállalat, az ugyanis gyakorlatilag két darab összevasalt 27-hüvelykes WQHD monitornak felel meg.

A 49-es képátló nem számít újdonságnak a piacon, azt ugyanis a Samsung már 2017-ben elsütötte. Az LG azonban rátett egy lapáttal a specifikációkra, a 49WL95C típusjelölésű modellben található saját fejlesztésű IPS panel ugyanis a konkurens megoldásánál mintegy 78 százalékkal magasabb, 5120x1440-as (108 PPI) felbontással rendelkezik. A megjelenítő maximális frissítési frekvenciája 60 hertz, kontrasztaránya pedig 1000:1. A 10 bites panel 3800R görbületű, azaz egy 3800 milliméteres sugarú kör ívére illeszkedik, miközben 178 fokos betekintési szöget kínál és az sRGB spektrum 99 százalékát képes lefedni, mely utóbbi egyben HDR10 támogatást is jelent.

A professzionális, üzleti felhasználás fókuszát támasztja alá, hogy a 49WL95C-be sem az Nvidiá G-Sync, sem az AMD Freesync nem került bele, vagyis a monitor nem szinkronizálja saját frissítési rátáját a videokártya által küldött képkockákkal a folyamatosabb megjelenítésért. A játékosoknak így érthető módon nem lesz igazán vonzó választás a megjelenítő, hiszen hasonló árért már az említett gaming funkciókkal szerelt, de jellemzően alacsonyabb felbontású modellek is elérhetők. Az óriási képátló és a nagy felbontás azonban remek alapot nyújt a tartalomgyártóknak, például videoszerkesztéshez vagy 3D modellezéshez. Rendezvényén a vállalat utóbbival szemléltette a monitor képességeit.

A G-Sync és Freesync helyett egy másik, a célpiac számára vélhetően hasznosabb funkciókat épített monitorába az LG. A 49WL95C ugyanis akár egyetlen szál USB-C porton is csatlakoztatható a notebookhoz, amelynek így töltéséről is gondoskodhat a monitor beépített tápegysége, egészen 85 wattig. A terméken hátulján továbbá egy DisplayPort 1.4 és két HDMI 2.0 aljzat is található, illetve összesen négy hagyományos downstream USB 3.0 csatlakozó is helyet kapott rajta. Utóbbiaknak hála a monitor KVM-switch-ként is bevethető, amely funkcióhoz egy szoftvert mellékel az LG. Mindezek mellé két 10 wattos hangszóró is bekerült a házba, ami a méretes talapzatnak hála állítható magassággal rendelkezik. Amennyiben ez nem elégítené ki a vásárló igényeit, a 100x100-as VESA felfogatásnak köszönhetően más, tetszés szerinti rögzítési mód is alkalmazható.

A magyarországi megjelenést júniusra datálja az LG hazai képviselete. Az ajánlott fogyasztói árról egyelőre nem nyilatkozott a cég, ám a nagyon hasonló képességű Dell U4919DW nagyjából bruttó 430 000 forintos ára, illetve az amerikai árcédula alapján várhatóan hasonló árszintre érkezik majd a 49WL95C. Az LG 3 év jótállást vállal monitoraira.