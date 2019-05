Elköltözteti Kínából alaplapjainak gyártását a Supermicro

Elejét véve a további kellemetlen pletykáknak, Kínából Tajvanra költözteti alaplapjainak gyártását a Supermicro - közli a TechSpot. Az szerveres alaplapjairól ismert cég ehhez többek között saját gyártókapacitást épít ki: a szigetország északi részén 65 millió dollárnak megfelelő összegért húz fel egy új üzemet. Ezzel nagyjából párhuzamosan San Jose-i központot is bővíti majd a vállalat, ám erről egyelőre nincsenek konkrét részletek. A Supermicro számára égető kérdés, hogy minél gyorsabban eloszlassa a termékei körül tavaly ősszel felmerült kételyeket, melyek miatt számottevően csökkentek az értékesítések.

A Bloomberg által októberben kirobbantott botrány óta az amerikai központú cég nehézségekbe ütközik kvázi hazai piacán, amely korábbinál gyengébb eladásokat eredményez. Emiatt az első negyedévben közel 10 százalékkal csökkent a forgalom, minek eredményeképp a cég egy hellyel akár vissza is eshet a piaci szereplők rangsorában. A Supermicro a gyártás átmozgatásával igyekszik meggyőzni partnereit arról, hogy termékei tökéletesen megbízhatóak, azokon semmiféle kémkedésre alkalmas, idegen alkatrész nem található.

A Supermicro még decemberben jelentette be, hogy nem talált kémchipeket alaplapjain. A tajvani-amerikai alaplapgyártó egy széles körű és részletes, harmadik fél bevonásával végzett nyomozás alapján arra a megállapításra jutott, semmilyen bizonyíték nincs az október elején a médiában megjelent állításokra. A Supermicro kimondatlanul a Bloomberg Businessweek cikkére céloz, amely a Supermicro szerint tévesen állította, hogy az adatközpontokba szánt egyes termékeken kémchipet helyezett el a kínai hírszerzés. A vállalat egy meg nem nevezett nyomozócéggel közösen helyezett nagyító alá különféle, a Bloomberg cikkében szerepelt vásárlók által használt alaplapokat, illetve egyúttal a legújabb modelleket is megvizsgálták. A fizikai illetve a funkcionális tesztek egyértelműen bizonyították, hogy az alaplapokat sem a Supermicro, sem pedig egy esetleges harmadik fél nem preparálta, így az azokra épülő rendszerekhez nem lehet hardveres úton rejtett hozzáférést szerezni.

A Bloomberg még októberben robbantott cikkével, mely szerint a Supermicro egyes, kiszolgálókba szánt alaplapjain "rizsszem méretű" kémchipeket helyezett el a gyártás során a kínai hírszerzés. A magazin október eleji cikke szerint az Amazon fedezte fel a Supermicro alaplapjain kiépített biztonsági rést, amikor a videós célgépeket fejlesztő Elemental nevű startupot akvirálta. A cég a 2015-ös felvásárláskor vizsgálta át biztonsági szempontból az Elemental szoftvereit és a hardvereket, ennek során bukkantak az alaplapokon elhelyezett szokatlan komponensekre, amelyek nem szerepeltek a Supermicro tervein.

A Bloombergnek név nélkül nyilatkozó belsős szakértő szerint a vizsgálat fényt derített az idegen chip működésére és céljaira is. Az apró lapka a szerver távoli vezérlését végző BMC (Baseboard Management Controller) működésébe avatkozik bele - ez egy, az alaplapra integrált, beágyazott egység, amellyel az üzemeltetők távolról bele tudnak szólni a szerver működésébe. A BMC mély hozzáféréssel rendelkezik a szerveren, az operációs rendszer és a hypervisor működése alatt, akár azoktól rejtve is tud tevékenységet végezni. Az Amazon a cikk állításai szerint értesítette az amerikai hatóságokat a felfedezésről, ennek nyomán pedig egy komoly, titkos FBI-vizsgálat indult, amely a mai napig is tart - közölte még októberben a Bloomberg.

A TechSpot friss híre szerint a piaci szereplők egyre kevesebb alaplapot gyártatnak Kínában: 2017-ben még a 13,9 millió termék 90 százaléka készült az országban, tavaly viszont már csak az időközben 15,2 millióra nőtt darabszám 50 százalékát gyártották ott. A cikk hozzáteszi, hogy az elmúlt időben Kínában emelkedtek a gyártási költségek, amely ugyancsak hozzájárult a Supermicro lépéséhez.