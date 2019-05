Megérkezett a Valve VR szemüvege

Végre bemutatkozott a Valve régóta pletykált VR szemüvege, amely a tervek szerint még júniusban a boltokba is kerül. Sajnos a várakozásokkal ellentétben a bejelentéshez nem kapcsolódott új, VR tartalom is, így egyelőre nem tudni, milyen címekkel-élményekkel igyekszik majd a rajtkor a vállalat hátszelet adni készülékének.

Az eszköz, akárcsak a HTC Vive és Oculus Rift modellek, PC-hez csatlakoztatva lesz használható. Specifikációit tekintve ugyanazt a felbontást hozza, amelyet például a HTC Vive Prónál is láthattunk, vagyis összesen 2880x1600 pixelt sorakoztat fel, két önálló LCD kijelzőn, ami szemenként 1440x1600 képpontot jelent. Az előrelépést azonban sokkal inkább a jelentősen nagyobb látómező jelenti, amelyet a cég fejlesztői egészen 130 fokig tornáztak fel, valamint az ugyancsak felturbózott frissítési ráta. Bár az eszköz az említett Vive-ból is ismert 90 hertzen is működik, lehetőség van azt 120, sőt, akár 144 hertzen is használni, a rendelkezésre álló erőforrásoktól függően. Ez sokaknál kiküszöbölheti a hosszabb távú használat során előforduló émelygést, ami a gyártó szerint kulcsfontosságú lehet nem csak játékoknál, de a vállalati felhasználás során is. A kényelemhez a headset szemlencséinek állítható kialakítása is hozzájárul, így a készüléket szemüvegben használók is saját igényeiknek megfelelően pozicionálhatják azokat.

A hangzásról az eszközön található, beépített mikrofonnal szerelt hangszórók gondoskodnak - noha azok felhasználó fülénél találhatók, nem a szó szoros értelemben vett fülhallgatókról van szó, az eszköz valamivel a felhasználó füle fölött lévő, 3D-hangzású hangsugárzókat használ. A készülékre mindenesetre egy 3,5 milliméteres jack is jutott, ha valaki inkább saját fejhallgatóját venné fel a játékhoz vagy akár munkához.

A szemüveg előlapján két kamerát is találunk, ezek ugyanakkor nem a helymeghatározást, hanem az AR funkciókat szolgálják, illetve hogy a viselő a szemüveg levétele nélkül is láthassa környezetét. Az előlapon ugyancsak érdekesség a "frunk" (front+trunk) névre keresztelt bővítőfoglalat, amelyben egy USB 3.0 aljzat található. Ide fejlesztők tetszőleges kiegészítőket hozhatnak létre a headset funkcionalitásának kiterjesztésére - noha erre a vállalat sajnos nem készült saját fejlesztésű példával, így az érdeklődők kénytelenek lesznek megvárni, milyen ötletekkel rukkolnak elő a szemüveg első tulajdonosai.

A PC-khez a Valve Index egyetlen, ötméteres kábelen csatlakozik, az eszközhöz továbbá a megszokott két mozgásérzékelővel szerelt kontroller is párosul, illetve ugyancsak kettő, SteamVR 2.0 külső bázisállomással is kiegészül a felhasználó helyzetének meghatározásához. Az eszköz igény szerint további két állomással is kiegészíthető, így akár egy 10x10 méteres játéktér is kialakítható vele. A kontrollerek mozgását egyenként 87 szenzor követi, amelyek nem csak a kéz, de az ujjak pozícióját is figyelik.

A teljes pakk, a kontrollerekkel és külső állomásokkal összesen nettó 1000 dollárba kerül majd, amivel a cég jelentősen fölélicitál a konkurenciának - ugyanakkor bázisállomások nélkül nettó 750, kontrollerek nélkül pedig nettó 500 dollárért is megvásárolható lesz a szemüveg.