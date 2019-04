Megérkezett a legújabb Windows Insider Preview kiadás

Megérkezett a legfrissebb előnézeti Windows kiadás, a Windows 10 Insider Preview Build 18885 (20H1) a Fast Ring frissítési kör felhasználóihoz. Az előzetes Windows verzió több újítást is hoz, kezdve a Your Phone appal, illetve a hangalapú diktálás is egyre több nyelven érhető el, de persze a Microsoft a rendszerrel számos apróbb változást is hoz.

Az okostelefonok asztali kezelését célzó Your Phone alkalmazás a frissen kiadott Preview-ban kiszélesíti a kijelzőtükrözést támogató telefonok körét, így már a OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 8 és a Note 9 készülékek tulajdonosai is megjeleníthetik a kijelző tartalmát az alkalmazásban, és az asztali felületről kezelhetik telefonjaikat. A szélesebb támogatás mellett az app már az értesítéseket is támogatja, azok a párosított eszközökről egyenesen a Windows értesítések között jelennek meg, valós időben. Az appban lehetőség van személyre szabni, hogy mely a telefonra telepített alkalmazásoktól származó értesítések bukkanjanak fel az asztali felületen. A funkció használatához legalább Andorid 7.0-t futtató eszközre van szükség. Persze miután a szoftver még béta címkét visel, érdemes bugokkal számolni, a Microsoft szerint előfordulhat, hogy egyes értesítéseket nem jelenít meg a rendszer megfelelően, illetve felugró figyelmeztetésekre egyelőre nincs lehetőség a felületről reagálni.

A diktálástámogatás a is jócskán kibővül az új verzióval, a funkció az egyesült államokbeli angol mellett már brit, kanadai, indiai és ausztrál angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál és kínai nyelven is használható. A funkció a kívánt szövegbeviteli mezőt kiválasztva, majd a WIN+H billentyűkombinációt lenyomva vehető használatba. A diktálás alapértelmezetten mindig az éppen aktív billentyűzet nyelvéhez igazodik, ezt érdemes a funkció kipróbálásakor figyelembe venni.

A Microsoft az újításokkal kapcsolatos visszajelzéseket gyűjtő Feedback Hub felületén is csiszolt, már a rendszert más nyelven használók is egy kattintással böngészhetnek az angolul posztolt észrevételek között. A vállalat emellett sok apróbb javítást is eszközölt a rendszeren, az USB-k és SD kártyák például ígérete szerint nem kapnak váratlanul új meghajtócímeket a frissítés után, illetve a telepítés utáni állapotjelző üzenet sem ugrik fel kéretlenül használat közben. A frissítés a hangbeállításokat is áttekinthetőbbé teszi, valamint a gép lezárása utáni kéretlen, ismételt bejelentkeztetési bugot is kigyomlálja a Windows Hellóból.

Preview lévén azért az új kiadás sem problémamentes, az egyes játékokhoz tartozó csalásgátló szoftverek, akárcsak a 19H1 legújabb előzetes kiadásában, itt is okozhatnak összeomlásokat, ugyanakkor a vállalat ígérete szerint már dolgozik a játékfejlesztőkkel a probléma megoldásán - addig is mindenkit arra buzdít, a gondot okozó játékokat is frissítsék az elérhető legújabb verzióra. Egyes Realtek memóriakártya-olvasókkal is akadhatnak problémák a legújabb kiadásban, illetve egyes Start Menü funkciókat sem fordít a rendszer a megadott helyi nyelvre. A lehetséges bugok teljes listájáért érdemes felkeresni a vállalat kapcsolódó blogposztját. A Microsoft szokás szerint a 18885-ös buildnél is várja a felhasználói visszajelzéseket a felfedezett problémák kapcsán.