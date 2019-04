Komótosan növekedett az Intel az idei első negyedévben

A vártnál egy hajszállal jobban sikerült az Intel idei első negyedéve, a chipgyártó 16,1 milliárd dolláros bevételt jelentett az időszakban, ez megegyezik az egy éve ilyenkor produkált összeggel. A profit ugyanakkor 11 százalékkal visszaesett, így a tavalyi 4,5 helyett kereken 4 milliárd dolláron állt meg.

A bevétel oroszlánrészét szokás szerint a főként PC-ket célzó CCG (Client Computing Group) hozta, az 8,6 milliárd dollárt termelt, 4 százalékkal többet mint 2018 első negyedévében, és az üzemi nyereség is szépen hízott, a tavalyi 2,8-ról 3,1 milliárd dollárra. A vállalat szerint az üzletágat elsősorban a nagy teljesítményű termékek, többek között a gamereket célzó eszközök hajtották.

A DCG, vagyis az adatközpontokba szánt megoldásokat tömörítő divízió ugyanakkor már nem tudott növekedést mutatni, annak bevétele 6 százalékos zsugorodást követően 4,9 milliárd dollárnál állt meg. A csökkenés a szegmens üzemi nyereségén is erősen érződött, az a 2018 első negyedében produkált 2,6-ról 1,84 milliárd dollárra olvadt. Ez elsősorban a nagyvállalati és kormányzati ügyfelektől származó bevételek visszaesésének köszönhető, amelyek a gyártó szerint mintegy 21 százalékkal konszolidálódtak. Ide köthető a vállalatnál egyébként külön kezelt PSG (Programmable Solutions Group) is, ez a divízió az FPGA-k gyártásáért felel - jobbára azonban ezek is adatközpontokba kerülnek. A PSG-nek most nem sikerült növekednie, az üzletág bevételei 2 százalékot csökkentek, így 486 millió dollárt hozott a vállalatnak a konyhára, és üzemi nyeresége is csökkent, 97-ről 89 millió dollárra.

Az Intel IoT szegmense ismét növekedést mutatott, bevételeit 910 millió dollárra tornázva fel, ami 8 százalékkal haladta meg a 2018 Q1-es eredményt. A gyarapodás az üzemi profitnál is tetten érhető, az 227-ről 251 millió dollárra nőtt. Az önálló szegmensként működő, főként gépi látásos, szenzoros fejlesztésekre fókuszáló Mobileye is derekasan menetel előre, az nem kevesebb mint 38 százalékkal megugró bevételekről számolt be, ami összesen 209 millió dollárt jelent. Arányaiban az üzemi profit növekedése is látványos, az a tavalyi 10-ről 68 millió dollárra lőtt ki.

A NAND és az új generációs 3D Xpoint technológiákkal foglalkozó Non-Volatile Memory Solutions Group, röviden NSG ugyanakkor már visszaesést mutat, bevételei 12 százalékot zuhantak, így 915 millió dollárt tettek ki. A szegmens már tavaly ilyenkor is üzemi veszteséget termelt, nincs ez máshogy idén is, ugyanakkor a veszteség a tavalyi 81 helyett már számottevően jelentősebb, 297 millió dollárra rúg. A csökkenés a vállalat szerint a piacon egyre erősödő árversenynek köszönhető.

Bob Swan, az Intel vezérigazgatója az idei teljes évre vonatkozóan az eddig prognosztizáltnál visszafogottabb bevételekre számít, főként a Kínai ügyfelek mérséklődő érdeklődése miatt. Az egész évre vonatkozóan a cég 69 milliárd dollár bevételt vár. A vállalat ugyanakkor folytatja hajráját az adatközponti szegmens növelésére, amelynek része az elmúlt hetekben bemutatott termékáradat is.