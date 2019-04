Hálózaton belüli korlátlanságot kínál minden díjcsomagjával a Telekom

Április 26-tól megújította a 2017-ben bevezetett, moduláris felépítésű havi előfizetéses mobildíjcsomag-portfólióját a Magyar Telekom. A legfontosabb változtatás kétségtelenül a portfólió belépőszintű tagjához, a Mobil S tarifához köthető: A szolgáltató már ennél a tarifánál is teljes korlátlanságot biztosít saját hálózaton belül (mind mobil, mind vezetékes irányba), ezzel mintegy 6,2 millió telekomos hívószámot lehet perc- és SMS-díj nélkül elérni belföldről. Az átalakított díjcsomagstruktúrával a Telekom továbbra is elsősorban azoknak nyújt jelentős - akár 30%-ot elérő - havidíj-kedvezményt, akik a vezetékes szolgáltatásokat is a cégtől rendelik meg, netán több mobilos előfizetéssel is rendelkeznek.

A belépőszintű tarifa mellett elérhető Mobil M, L és XL díjcsomagok esetén is adott a hálózaton belüli korlátlanság, ugyanakkor a korábbi Mobil M és L tarifákat lényegében egybe gyúrta a Telekom azzal, hogy az új portfólióban található Mobil M díjcsomag a korlátlan hálózaton belüli forgalom mellett 150 helyett 90 perc hálózaton kívüli lebeszélhetőséget tartalmaz. A következő szintet jelentő Mobil L már minden belföldi hálózatba teljes korlátlanságot biztosít, újdonság továbbá, hogy az itthonról EU-s hívásirányba indított hívásokért sem számol többletdíjat a szolgáltató. A Mobil XL díjcsomag mindezt annyival tetézi tovább, hogy jár mellé egy "díjmentes" Multi SIM kártya, amivel a tarifához tartozó mobilnet-csomag keretét más eszközben is fel lehet használni. A moduláris tarifacsomagok mellé igényelhető mobilnet-keretek és azok árai nem változtak.



Fent a két évvel ezelőtt bevezetett, lent a megújult beszédtarifák

A felszín alatt ugyanakkor számos paraméter és egyéb feltétel változott az új díjcsomagok bevezetésével. Lényeges módosítás, hogy a Telekom 1 év hűségvállalás mellé mostantól gyakorlatilag semmilyen havidíj-kedvezményt nem ad, mindössze az 5000 Ft-os egyszeri belépési díj elengedése az egyetlen előnye annak, ha valaki 12 hónapra leköti magát a szolgáltatónál.

Kétéves hűségvállalás esetén szokás szerint készülékkedvezmény jár, ám ennek az összege is megváltozott. A szolgáltató belépőszinten nagyobb ártámogatást nyújt készülékvásárláshoz, vagyis aki Mobil S tarifára és 1 GB havi mobilnet-keretre fizet elő, az a hálózaton belüli korlátlanság mellett a korábbiakhoz képest tízezer forinttal olcsóbban is vásárolhat telefont - más kérdés, hogy közben 500 Ft-tal több havi díjat is kénytelen fizetni, vagyis a kétéves szerződési időszak alatt ezt a különbözetet lényegében visszatermeli a Telekomnak.

A portfólió nagyobb értékű tarifáinál ugyanakkor az látszik, hogy a hang és SMS korlátlanságot kevésbé honorálja nagy(obb) készülékkedvezménnyel a szolgáltató. A korábbi Mobil XXL-nek megfelelő Mobil L tarifa és a mellé választott korlátlan adatcsomag havonta összesen 18950 forintba kerül, ám ehhez már csak 87560 forintnyi készülékár-támogatás jár, csaknem 33 ezer forinttal kevesebb, mint az előző struktúrában. A "díjmentes" Multi SIM-et tartalmazó új Mobil XL tarifához már 131 ezer forintnyi készülék árkedvezményt ad a szolgáltató, csakhogy ezért havonta kétezer forinttal többet is kell fizetni, vagyis akárcsak belépőszinten, úgy itt is visszatermeli az előfizető a különbözetet a szolgáltatónak.

A Telekom az új tarifákkal egy időben egy új kedvezményt is bevezetett: amennyiben egyazon folyószámlára legalább kettő, a 2017-es vagy az új Mobil portfólióból származó előfizetés van összevonva, mindegyik havi díjából 15%-ot enged a szolgáltató. Mindezen túl a már régóta létező, 30%-os Magenta 1 kedvezmény is járhat az ügyfélnek - utóbbi készülékvásárlás esetén további árkedvezményt kínál, emellett a Magenta 1 kedvezményrendszerbe bevont Mobil díjcsomagok mellé aktivált mobilnet-keretet megduplázza a szolgáltató.