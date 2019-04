Több újítással érkezhet az iOS 13

Az Ars Technica hírei szerint két egymásról független forrás szerint is jelentős újításokat hozhat az iPhone-ok és iPadek operációs rendszere, amely mellett a macOS sem ússza meg a szemmel majd jól kivehető módosításokat. Utóbbira a Sidecar nevű fejlesztést említi a cikk, amellyel bármelyik ablakot könnyen lehet kiküldeni egy külső megjelenítőre. A funkcióba az iPad is bevonható, amely a Wacomhoz hasonlóan kvázi rajztáblaként működhet a kompatibilis párosított Macekkel.

Az Ars Technica információ szerint az iOS újításai elsősorban az iPadet érintik majd. Ez annak tükrében nem lenne csoda, hogy a tavaly bemutatott, hardveresen rendkívül erős táblagépeket egyértelműen az operációs rendszer fogja vissza, illetve korlátozza a jobb felhasználói élményben. A különféle bemutatókban rendre felbukkanó kritikákat az Apple meghallhatta, az iOS 13 igyekszik majd közelebb hozni a notebookos felhasználáshoz a táblagépet. Ennek jegyében a jelenlegi kettő helyett egyszerre már több ablakot is el lehet majd helyezni a képernyőn, amelyeket ráadásul a mostaninál szabadabban lehet majd elrendezni. Ugyancsak egy üdvözlendő lépés lehet, hogy a Safariban immár a weboldalak desktop nézete lesz az alapértelmezett, amely az iPadek többségének képátlóját tekintve logikus lépés.

A hírek szerint a gesztusokhoz is hozzányúl az Apple. A visszavonás (undo) és az újra (redo) műveletekhez mostantól nem kell bizarr módon megrázni a készüléket. E helyett az előbbihez három ujjal kell balra, utóbbihoz pedig három ujjal jobbra kell majd húzni az érintőkijelzőn. E mellett javult a betűtípusok kezelhetősége, telepítése, átalakulnak az emlékeztetők, változik a hangerőkijelzés, illetve a sokat kritizál beépített Mail alkalmazás is fejlődik. Az Ars Technica szerint az Apple egy új API-t is készít, amellyel az eddiginél könnyebben valósítható meg az iPades csoportmunka. Ugyancsak egy újdonság lehet, hogy a macOS után iOS-re is megérkezik a hivatalos sötét téma (dark mode).

Kisebb, de kényelmes újítás lehet, hogy a GreenTorch kódnevű projekt alatt egyesülhet a Find Friends és a Find My iPhone alkalmazás. Ez a lépés is adja magát, hisz a két app nagyon hasonló célt szolgál. A házasítás a Find Network nevet kaphatja, segítségével pedig a felhasználó egyes saját készülékei mellett a családtagokat és ismerősöket, valamint azok készülékeit lehet megtalálni, az eddigieknél kényelmesebben. A szolgáltatáshoz állítólag egy kulcstartó szerű terméket is készít az Apple, amit tetszőleges tárgyakra lehet felerősíteni azok könnyebb megtalálásához. Az új alkalmazás a macOS-re is megérkezik majd a rendszer 10.15-ös verziójával.

Az iOS 13 több funkcióját eredetileg az iOS 12-vel tervezte bevezetni az Apple, azonban az operációs rendszeren dolgozó csapat az iOS 11 fiaskója után végül belátta, hogy korábbi fejlesztői gyakorlatuk már nem tartható. Tavaly év eleji pletykák szerint a cupertinói cég az iPhone kezdőképernyőjének újratervezését, illetve CarPlayt és a Photos alkalmazást érintő nagyobb fejlesztéseket is elhalasztotta, amelyek végül szintén az idén ősszel megjelenő iOS 13-mal futhatnak majd be. Az Apple két operációs rendszerének konkrét újításairól a június eleji WWDC-n hullhat le a lepel.