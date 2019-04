Nagy ugrást hozhat a következő PlayStation

Exkluzív interjúban közölt részleteket a Sony következő generációs játékkonzoljáról a Wired. A magazin a már PlayStation 4 készítésében is oroszlánrészt vállalat Mark Cernyvel, a vezető tervezővel beszélgetett a Sony következő, végleges márkanévvel egyelőre nem rendelkező fejlesztéséről. Bár jelen állás szerint a megjelenés csak valamikor jövőre lesz esedékes, Cerny több részletet is megosztott a konzolról, amely a szakember szerint minden szempontból nagyon határozott előrelépést jelent majd az aktuális generációhoz viszonyítva.

A Sony az alapoktól újít, ugyanis mind a CPU, mind pedig a grafikus mikroarchitektúra jelentősen frissül. Előbbi szerepét a PC- és szerverpiacon a következő hetekben megjelenő Zen 2 adja, utóbbiét pedig az ugyancsak az idei évre datált Navi kódnevű fejlesztés szolgáltatja. A Zen 2 óriási, legalább 80 százalékos előrelépést jelenthet a jelenleg használt apró, Jaguar magokhoz képest. Cerny nem árulta el, hogy pontosan hány darab mag kerül az új PlayStation rendszerchipjébe, de vélhetően ebből a szempontból nem lesz változás, vagyis marad az összesen nyolc egység. Ugyancsak fejlődhet a rendszermemória, melynek kapacitása a tervező szerint növekszik. A jelenlegi 8 gigabájtból kiindulva ez legalább 12 gigabájtot jelenthet majd, vélhetően GDDR6 típusú chipekből összeállítva.

Szintén nagy előrelépéssel kecsegtethet a Navi mikroarchitektúrára alapozó GPU. Iparági pletykák szerint állítólag ezt kifejezetten a Sony következő játékkonzolja igényeinek megfelelően tervezték az AMD mérnökei. Amennyiben hinni lehet az eddig kiszivárgott információknak, a Navi orvosolja az elmúlt jó néhány Radeon generáció legnagyobb gyengeségét, a csapnivaló hatékonyságot. A problémát jól szemlélteti, hogy azon még az alapvetően nagyon előrelépést jelentő 7 nanométeres gyártástechnológia sem tudott érdemben segíteni. A lényegesen jobb hatékonyság, illetve magasabb, remélhetőleg már a 4K-t is kompromisszumok nélkül kiszolgáló számítási teljesítmény mellett funkciók terén is előrelépést hozhat a Navi, amely Cerny szavai alapján a ray tracinget, vagyis a sugárkövetést is támogatni fogja. A képességet az Nvidia egyes videokártyáival már elérhető, bár a játékok alatti vizuális hatás minősége egyelőre megosztja a közönséget.

A grafika mellett a hangzásra is ráfeküdt a Sony, amelyhez az AMD-vel közösen egy dedikált gyorsítóegységet készített. A tervezőcégnek ehhez nem kellett a távolba nyúlni, hisz TrueAudio márkanév alatt már két ilyen fejlesztést is bemutatott már. A piac ezekre végül nem harapott rá, azonban most úgy fest, a következő PlayStationben sikerül szélesebb körben kamatoztatni a befektetést, melynek egyik apropóját az adja, hogy ilyen szempontból nem történt érdemi fejlesztés a PS3 és PS4 között.

A hangzásnál vélhetően egy mindenki számára egyértelműbben érezhető különbséget jelent majd a háttértár továbbfejlesztése. Cerny szavai alapján a HDD-t végre sikerül SSD-re cserélni, amely óriási előrelépést hozhat. Bár a vezető tervező itt sem említett pontos specifikációkat, nyilatkozata alapján egy rendkívül gyors egység kerül majd az új PlayStationbe, amely felülmúlja a jelenleg piacon lévő összes PC-s modell tempóját. Ennek hála a várakozási idő töredékére csökkenhet: ami a PS4-nél 15 másodpercig tart, az az új konzolnál már 0,8 másodperc alatt betölt. Azt egyelőre szintén nem tudni, hogy pontosan mekkora háttértár kerülhet majd az új PlayStationbe. Bár a NAND flash chipek ára már hónapok óta meredeken zuhan, nagyobb, 1 terabájt vagy a feletti méretben továbbra is számottevő költséget jelent a villámgyors háttértár, ezért várhatóan több opciót is kínál majd a kapacitásra a Sony.

Igazi generációváltás

Cerny szerint fejlesztésük egyértelmű, határozott előrelépést jelent majd a PlayStation 4 modellekhez képest. Mindezért ráadásul viszonylag kevés kompromisszumot kell majd kötnie a vásárlónak, a konzol ugyanis kompatibilis lesz a PS4-es címekkel, amely érdekében egyelőre az optikai meghajtót sem száműzi a Sony. Mindezeknél kevésbé jó hír, hogy a termék idén már biztosan nem kerül a boltokba, az eddigi gyakorlatnak megfelelően pedig nem lenne meglepő, ha csak valamikor 2020 őszén mutatkozna be a következő PlayStation.