Hazánkban is készül a HERE 3D-s térképe

A magyar utakat is feltérképezi 3D-ben a HERE, a német autógyártók konzorciumának tulajdonában lévő térképszolgáltató. Az összegyűjtött információk és panorámaképek a tervek szerint elősegíthetik az önvezető autók megbízhatóbb működését, illetve egyéb, pontosan meg nem határozott szolgáltatásokhoz használják majd az adatbázist. A cég autói áprilisban az elsőként az autópályákat és fontosabb főutakat járják majd be, májustól pedig az alacsonyabb rendű közutakat.

Az egyértelműen azonosítható HERE autók a Google Street View felvételeket készítő járművekhez hasonlóan, egy a gépkocsi tetején rögzített panorámakamerával fotózzák folyamatosan a környezetet. Az elkészült felvételeket a feldolgozásig kizárólag az autóban tárolják, majd titkosított formában másolják át egy központi tárhelyre, ahol egy algoritmus a felismerhető arcokat és egyéb, azonosításra alkalmas képi információkat (pl. gépkocsi rendszáma) kimaszkolja.

A HERE flottája mellett a hazánkban évek óta elérhető Google Street View trekkere és autója is megtalálható lesz a magyar utakon és gyalogos közlekedési területeken tavasszal. A trekker egy hátizsák formájú berendezés, amelyre egy fényképezőgép-rendszert erősítettek. Ennek segítségével az Utcaképben még több helyszín megjelenhet – olyanok is, amik autók, triciklik, kézikocsik és motoros szánok segítségével nem megközelíthetők.

Menet közben a készülék 2,5 másodpercenként rögzíti a képeket, az árboc tetején található 15 lencse segítségével. Ezek különböző irányba néznek, összesített képük révén kapjuk meg a 360 fokos panoráma látványt. A trekker súlya több mint 18 kiló, mérete egy nagyobb hátizsákkal egyezik meg. Akkumulátora 6-8 óráig tudja működtetni.

A Google csapata a tervek szerint többek között Budapesten, Szegeden, Pécsett, Miskolcon, Debrecenben, Székesfehérváron és Győrben is készít majd felvételeket, melyek részben a meglévő Street View térképadatbázis elavult elemeit írják felül, részben új területekkel bővítik a meglévő szolgáltatás-lefedettséget.