Budapestre jön a DriveNow car sharing szolgáltatás

Újabb szolgáltatással bővül a hazai közösségi autózás piaca: a DriveNow car sharing megoldás április 29-én Budapesten is elérhetővé válik, amelynek keretében a gyártó mintegy 240, mobilalkalmazásból bérelhető autót hoz a város utcáira. Az új szereplő piacra lépésével lassan ezerhez közelít a főváros utcáin elérhető, appból használatba vehető autók száma.

A DriveNow-flotta összesen nyolcféle Mini és BMW modellből épül majd fel, az utcákon a DriveNow matrica alatt MINI Cabrio, 3 és 5 ajtós MINI Cooper, BMW X1, BMW 2-es Active Tourer, BMW i3, BMW X2 és a BMW 1-es sorozat autóival találkozhatunk majd. A bérleti díjak az autó típusától függően alakulnak, a legkedvezőbb áron a 3 ajtós Mini lesz elvihető, 99 forintos percdíj mellett, míg az 5 ajtós kiadásért, illetve a BMW 1-es sorozatért már percenként 109 forintot kell fizetni. A többi modell 129 forintos percdíjjal használható - a MINI Cabrio egyébként csak nyáron tartozik a legfelső ársávba. A várakoztatás, vagyis az utazás megszakítása a bérlés befejezése nélkül percenként 50 forint, hétköznap éjfél és reggel 6 között pedig ingyenes.

A DriveNow ezzel jócskán fölé licitál a budapesti versenytársaknak, amelyek még a havidíjmentes konstrukciókban is jóval alacsonyabb árakkal dolgoznak, a GreenGónál az ár ilyenkor percenként 80, a Mol Limónál 77 forint - legalábbis az különböző Wolkswagen Up modellek esetében. Egy ideje ugyanis a Mol Limo kínálatában is elérhető prémium modell, a Mercedes-Benz A-osztály formájában - ezért (előfizetés nélkül) már 111 forintos percdíjat kell fizetni. Utóbbi jobban illeszkedik a DriveNow által megcélzott ársávba - ráadásul a BMW szolgáltatása egyáltalán nem is kínál havidíjas konstrukciót.

Ehelyett a vállalat óradíjas csomagokat is bevezet: a flotta olcsóbb része, azaz a BMW 1-es sorozat és a 3, illetve 5 ajtós Minik igény szerint 11 990 forintért használhatók három órán keresztül, míg a drágább autók díja ekkora időtartamra 14 990 forint. Ugyanígy hat órára 22990 és 27 990, kilenc órára pedig 32 990, illetve 39 900 forint ellenében vehetők igénybe - de az autókat akár egy teljes napra is elvihetjük, ebben az esetben 39 900 vagy 49 990 forintot kell kicsengetni. Érdemes észben tartani, hogy a vállalat maximális távolságot is köt a sorolt konstrukciókhoz, három óra esetében 80, hat óránál 120, kilenc és huszonnégy óránál pedig 200 kilométernél húzza meg a maximumot. A kilométerkorlát átlépése után a szolgáltatás minden további megtett kilométerért 100 forintot számol fel, amihez a vezetett autó típusának megfelelő percdíjat is hozzácsapja.

A szolgáltatás egyszeri regisztrációs díja az éles üzemben 9990 forint lesz, ami ugyancsak számottevően drágább a riválisokénál - ehhez egyébként 25 leautózható perc tartozik. A kezdeti időszakban ugyanakkor a vállalat lehetővé teszi az ingyenes regisztrációt az első ötezer felhasználónak, ezt követően pedig még négy héten át 4990 forintért lehet bekapcsolódni a szolgáltatásba - utóbbi két esetben is jár a 25 ajándék perc.

A DriveNow Budapest belvárosának nagy részét magába foglaló, 63 négyzetkilométeres szolgáltatási területen lesz elérhető első körben - ezt persze bérlés közben el lehet hagyni, lényeg hogy a bérlés indítása és lezárása ezen a területen belül történjen. Maga a bérlés akárcsak a két konkurens esetében, kifejezetten egyszerű, az autó lefoglalása és megtalálása után azt a felhasználó előre beállított PIN kódja segítségével nyithatja ki és el is indíthatja - slusszkulcs nincs a járműben és nincs is rá szükség. A lezáráshoz elég valahol (szabályosan) megállni a szolgáltatási területen belül, majd az appban lezárni az utat. Érdekesség, hogy az autók foglalásakor egyből az úti cél is megadható az alkalmazásban, amelyet aztán a szolgáltatás az autóba ülve automatikusan megjelenít annak saját navigációs rendszerén is.

Budapest egyébként a német autómegosztó első kelet-közép-európai célpontja, a DriveNow 2011-es rajtja óta nyolc európai ország 12 városában lett elérhető - a hazai regisztrációval természetesen ezekben a külföldi városokban is igénybe vehetjük a szolgáltatást. A DriveNow kapcsán a BMW ráadásul tavaly bejelentette, az összeolvad a Daimler által működtetett Car2Góval, a két szolgáltatás pedig ShareNow néven működik majd tovább, Európában és Észak-Amerikában összesen 13 országban és mintegy 30 városban - az összeolvadási folyamat, és a ShareNow brand bevezetése jelenleg is zajlik. Magyrországon a számos BMW márkakereskedés mögött is álló Wallis cégcsoport a szolgáltatás jogtulajdonosa, amely franchise-modellben működteti a DriveNow-t.