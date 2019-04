Motorizált, forgatható kameramodullal jön a Samsung Galaxy A80

Megsorozta a középkategóriát a Samsung új okostelefonjaival - a vállalat már tavaly egyértelművé tette, hogy a potenciálisan új funkciókat hozó kísérletező kedvét a középszintű modelleken fogja kiélni, ez pedig a most bemutatott eszközökön is látványosan tetten érhető. A vállalat három frissen leleplezett telefonja, a Galaxy A20e, az A40 és az A80 közül utóbbi kapta a legizmosabb hardvert, és egyben a legegzotikusabb kialakítást is.

Teli kijelző, váratlan kamerafordulat

A Galaxy A80 ugyanis a vállalat portfóliójában elsőként szinte teljesen kávamentes kijelzőt kapott, azon sem notch, sem pedig az S10 csúcsszériából ismert, panelbe ütött kamera nem található - felmerül a kérdés tehát, hogy hova lett a készülékről a mai piacon már elengedhetetlen szelfikamera. Más gyártóktól a legkülönbözőbb megoldásokat láthattuk a "teli" kijelzős modelleknél az előlapi kamera elrejtésére, van aki apró, felugró modulban rejtette el a szenzort, megint mások a szétcsúsztatható kialakítás mellett döntöttek.

A Samsung ugyanakkor még egyet csavart a dolgon: a telefon tetejében ugyan helyet kapott egy felugró panel, ez azonban nem tartalmaz dedikált előlapi kamerát, hanem a hátlapi kamerahármast hozza előre, egy vízszintes tengely mentén forduló, motorizált modulon. Kifejezetten látványos és egyedi megoldásról van szó, amellyel a szelfiknél is kihasználhatók a hátlapi kamerák teljes képességei, nem kell egy számottevően gyengébb szenzorra hagyatkozni. Persze ezért némi kockázatot is kell vállalni, ez a mozgó alkatrészekkel adott, hiszen utóbbiak gyakrabban hajlamosak a meghibásodásra mint a statikus komponensek. Az innováció ugyanakkor mindenképp dicséretet érdemel, a bevállalósabb dizájn újabb színfolt a elmúlt években egyre szürkülő, idén azonban végre felrázódni látszó oksotelefon-piacon. Az igény szerint forgó kamerapanelen egyébként egy 48 megapixeles hagyományos, illetve egy 8 megapixeles, ultraszéles látószögű lencsével szerelt szenzor is helyet kapott, továbbá egy ToF 3D érzlékelő is található rajta.

A kialakításnak köszönhetően háborítatlan AMOLED kijező 6,7 hüvelyken húzódik, felbontása pedig 1080x2400 pixel (393 PPI) - a panel alá pedig ujjlenyomat-olvasó is jutott, a kijelző mögé bújtatott szenzor láthatóan gyorsan elkezdett lecsorogni a csúcskategóriából. Mindehhez a gyártó egészen derekas vasat kanyarított, az egyedi mechanika szomszédságában egy Qualcomm Snapdragon 730 chip dolgozik, két 2,2 gigahertzes Kryo 460 Gold, valamint további hat darab, 1,7 gigahertzen ketyegő Kry 460 Silver maggal. A RAM-mal is bőkezű volt a cég, abból 8 gigabájtot találunk a telefonban, amelyhez 128 gigabájt belső tárhely párosul.

Bár a Samsungra a 3,5 milliméteres audio-jack egyik védőbástyájaként tekintetnek, és a vállalat csúcsmodelljein az utóbbi években és idén is megtartotta az aljzatot, egyre inkább úgy tűnik, hogy lassan a koreai gyártót eszközeiről is kikopik a csatlakozó - ilyen az A80 is, amelyen már csak az USB-C dugaljt találjuk. Akkumultároból egy 3700 mAh kapacitású darab jutott a készülékbe, amely a Samsung szerint egy új, Adaptív Energiatakarékosság néven emlegetett funkciót is kapott, amellyel a felhasználó napi rutinjához igyekszik igazítani az eszköz energiafelhasználását. Az eszköz májusban debütál, arany, fehér és fekete színekben lesz kapható, hivatalos hazai ára egyelőre nem ismert, várhatóan azonban bruttó 650 euró környékén lesz kapható.

Két további középszintű játékos

Az ugyancsak nemrég bemutatkozott Galaxy A40 és A20e ennél alacsonyabb árkategóriákra lőnek, ennek megfelelően szerényebb specifikációk és konzervatívabb dizájn mellett. A nagyobb, A40 készülék 5,9 hüvelykes, 1080x2340 pixeles (437 PPI) AMOLED kijelzővel dolgozik, amelyen egy kisméretű, felül középen elhelyezett "könnycsepp" notch ad helyet a 25 megapixeles előlapi kamerának. Az eszközben egy Exynos 7885 chip kapott helyet, két 2,2 gigahertzes Coretx-A73, illetve hat 1,6 gigahertzen ketyegő Cortex-A53 maggal, amelyhez 4 gigabájt RAM és 64 gigabájt (microSD-vel bővíthető) tárhely párosul. A hátlapon egy 16 megapixeles kamera, illetve egy az A80-hoz hasonlóan ultraszéles látószögű, 5 megapixeles szenzor található. Mindezt egy 3100 mAh kapacitású akku táplálja, ráadásul az eszközön még az audio-jacknek is jutott hely. Az A40 várhatóan bruttó 250 eurós árcédulával debütál.

Az A20e modell a trió legvisszafogottabb darabja, az ugyancsak a könnycsepp-notchos kialakítást kapta, igaz a kijelző mérete itt már csak 5,8 hüvelyk, felbontása peig 720x1560 pixel (296 PPI). A panel mögött egy Exynos 7884 lapka dolgozik, két 1,6 gigahertzes Cortex-A73 maggal, illetve hat, 1,35 gigahetzre állított Cortex-A53-mal. A RAM mérete itt 3 gigabájt, a tárhelyé pedig 32, a kisebb készülékház pedig egy kicsit az akkuból is lenyírt, annak kapacitása 3000 mAh - az audio-jack itt is megmaradt. A készülék hátoldalán az A40-éhez hasonló a kamerafelállás, igaz a fő szenzor itt csak 13 megapixel, az előlapon pedig egy 8 megapixeles kamera figyel. Az A20e várható indulóára egyelőre nem ismert.