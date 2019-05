Mennyit keres az informatikus? Íme a 2019-es számok!

Megjelent a Hays magyarországi leányvállalatának 2019-es Salary Guide fizetési útmutatója, amely szokás szerint az előző éves béradatok alapján von le következtetéseket a várható idei fizetésekről. A kiadvány egyszerre 13 különböző szakterülettel kapcsolatban tartalmazza a munkakörökre lebontott bérsávokat, amelyek közül a HWSW már 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban is bemutatta az informatikus fizetésekre vonatkozó részeit, így 2019-ben is kiemeli az IT bérek változásáról szóló adatokat.

Minden egyes bemutatott béradat a minimum, maximum és a tipikus (jellemző) bruttó havi fizetéseket mutatja be magyar forintban értve. A bérek csak teljes munkaidős pozíciókra vonatkoznak, méghozzá bónuszok vagy cafetéria nélkül, bár a toborzócég szerint az egyéb juttatások nagyon is fontos szerepet játszanak a munkaerő megtartásában és a növekedésben. Ugyanis a Hays megjegyzése szerint a tehetséges és ambiciózus jelöltek számára a versenyképes vagy kimagasló alapfizetés már nem elegendő, hanem a karrier- és szakmai előrelépési lehetőségeket keresik, de a rendszeres home office is kiemelt szempontként szokott megjelenni az álláskeresők körében.

Fontos megjegyezni, hogy a Hays Hungary az útmutatóban megfogalmazott bérek bemutatásához a saját adatbázisát használja fel "több száz toborzó projektjére" alapozottan, amelyből következik, hogy a vállalat ügyfélkörének jellemző, valós adatait tükrözi, viszont nem reprezentatív Magyarország összes informatikus bérére vonatkozóan. A Salary Guide-ban szereplő összegek főként Budapesten működő, nemzetközi háttérrel is rendelkező multinacionális nagyvállalatok fizetéseire általánosíthatók, és bár az összesítésben szerepelnek vidéki informatikai vállalatok aggregált fizetési adatai is, ezek kevésbé határozzák meg a végső összeget.

Azonban a Hays szerint kis cég és nagy cég között már nehéz különbséget tenni, mivel egy sikeres startup vagy egy stabil kisebb cég könnyebben és multis kötöttségek nélkül tud bizonyos esetekben versenyképesebb fizetést adni az alkalmazottaknak, mint egy multi - magyarázta kérdésünkre a Hays tanácsadója. Más esetben viszont egy multinacionális vállalat az anyagi stabilitás és külföldi háttér miatt tud jobb juttatási csomagot biztosítani a kisebb magyar cégeknél, így nem csak a cég mérete illetve elhelyezkedése lehet a döntő a szakértő szerint.

A toborzó projektek pontos számadatait, beleértve a nagyvállalatok és a KKV projektek megoszlását a Hays üzleti titokként kezeli, ezért a mintavételi számadatokat sem tudhatjuk az informatikai területen belül. A közalkalmazottként dolgozók bérei viszont biztosan nem szerepelnek a cég útmutatójában, amit figyelembe kell venni a számadatok áttekintésekor.

Még mindig jellemző a munkaerőhiány

Összességében a Hays Hungary szerint az IT munkaerőpiacot hazánkban még mindig a munkaerőhiány jellemzi, amelynek okai közt többek közt a digitalizáció folyamatos terjedése és újabb kutatás-fejlesztési központok megnyitása szerepel. A cégeknél ugyanis a digitális transzformáció következtében új technológiák és pozíciók jelennek meg, melyek részben a béreket is tovább emelik - bár a fizetések növekedésének lassulása már a korábbi években elkezdődött.

Ahogy toborzócég tavaly is említette, junior szinteken egyértelműen érződik a rövid idejű fejlesztőképzések (bootcampek) hatása, amelyek segítségével egyre többen képzik át magukat informatikai területre "kortól és szakmai előképzettségtől függetlenül" - írja a kiadvány. A különböző háttérrel rendelkezők átképzése pedig azért is előnyös a cég szerint, mert egyre inkább előtérbe kerülnek a nem erős programozói tudást, hanem inkább menedzsment-, kommunikációs- és érdekérvényesítő készségeket, továbbá különböző iparágakban szerzett projekttapasztalatokat igénylő pozíciók - jellemzően amelyek az "informatikai menedzsment és tanácsadói bérek" összefoglaló részben jelennek meg.

Mindezek mellett a programozás alapjait manapság már a gyerekek egészen korán kezdik elsajátítani, mint ahogy például a Future Makers versenyen is láthattuk. Ennek következtében a pályaválasztás előtt álló 18 évesek is egyre nyitottabbak az informatikus pálya iránt, ami szintén a junior pozíciók betöltését biztosítja a jövőre nézve - írja a Hays. Azonban kérdésünkre a cég hozzátette, hogy a szemléletbeli változások és az átképzések csak egy kis százalékát tudják kielégíteni a junior szinten jelentkező hiánynak, ezért a junior szintű bérek nem változtak, és ugyanúgy szakemberhiány áll itt is fenn.

A toborzócég szerint 2019-ben mindenesetre informatikán belül a legvonzóbb területet a felhő alapú megoldások, a gépi tanulás, a mesterséges intelligencia, az adattudomány és az IoT jelentik. A legjövedelmezőbb állásoknak tehát a Hays szerint idén a felsorolt területek tekinthetők, és ezeknek nőnek tovább a legnagyobb ütemben - csökkenésre ugyanakkor máshol sem lehet számítani. Más szempontból viszont, ha egy vállalat a népszerű területeken szeretne belépni a magyar piacra, vagy pedig új divíziót nyitni, akkor munkaerőhiánnyal és magas bérigényekkel találkozhat az útmutató figyelmeztetése szerint.

"Azokon a területeken van a legnagyobb hiány, amelyeken a legtöbb zöld mezős projekt, legtöbb új cég jelenik meg. A húzó technológiák az előbbi kérdésben is említett mesterséges intelligencia, gépi tanulás és Java, illetve a tavalyi és idei évben a jelentős autóipari beruházásoknak köszönhetően a C/C++ fejlesztői kategória is egyre keresettebb, emiatt a fizetések is megugrottak. A Java terület is még mindig húzóterületnek számít." - fejtette ki bővebben a Hays vezető IT tanácsadója a kérdésünkre.

Fejlesztői bérek

A Salary Guide 2019-es változata már nem tartalmazza az általános fejlesztői bérkategóriát, hanem csak néhány kiemelten népszerű konkrét fejlesztői területet és programozási nyelvet. "Mivel az egyes programnyelvek között egyre jelentősebb különbségek vannak, minden programnyelvet külön kategóriába szedtük (Java, C++, .NET stb). Ez nem azt jelenti, hogy kihagytuk volna a developer kategóriát, hanem azt, hogy maga a szoftver fejlesztő kategória annyira tág és fizetésben is annyira eltér a különböző programnyelvek mentén, hogy nincs értelme egy gyűjtőfogalomként kezelni. Már a 2018-as Salary Guide-ban is ezeket a kategóriákat használtuk." - mondta el a különbség iránti érdeklődésünkre a toborzócég szakértője.

Annak következtében pedig, hogy a tavalyi útmutatásban már szerepeltek a C/C++, Java, .NET fejlesztői fizetések, már összehasonlítási alap is kínálkozik a bérek változásának - vagy éppen stagnálásának - megfigyeléséhez. Az útmutató a minimum, "tipikus" és maximum béreket minden esetben feltünteti junior, tapasztalt, szakértő és vezető fejlesztői/mérnöki szinteken, de a grafikonon csak a junior és a vezetői kategóriákat emeltük ki - a többi szinten a fizetés természetesen a két érték között helyezkedik el.

Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy a vezető fejlesztők/architectek átlagfizetése és a sok éves tapasztalattal rendelkező (expert) fejlesztők maximum fizetése most már kivétel nélkül minden kategóriában meghaladja a havi bruttó 1 millió forintos határt, méghozzá több területen is elég nagy összeggel. Legtöbbet a vezető adattudósok kereshetnek havi bruttó 1,6 millió forinttal, de a mobilfejlesztők, frontend fejlesztők és a Java fejlesztők közül is a legjobbak már bruttó másfél millió forintot vihetnek haza minden hónapban.

Méghozzá a legnagyobb növekedés a tavalyihoz képest a vezető frontendesek és Java-fejlesztők maximális béremelkedésében könyvelhető el, mivel nagyjából havi 100 ezerrel kérhetnek többet a 2018-as fizetésüknél. A vezetői bérek minimuma és maximuma közt a legnagyobb különbség egyébként úgyszintén a frontend fejlesztőknél látható, mivel a vezetői szinten a fizetések havi 950 ezer és 1,5 millió forint között mozognak, vagyis két vezető frontendes között a bérkülönbség akár félmillió forint is lehet. A valamivel kevesebb munkatapasztalattal rendelkező szinteken viszont már "csak" a felére mérséklődik az összeg, a szakértői (expert) szinten 950 ezer és 1,2 millió forint közti, a tapasztalt (experienced) szinten pedig 650-850 ezer forint közötti fizetéssel.

További béremelkedés tapasztalható még a vezető C/C++ fejlesztőknél, akiknél a "tipikus" fizetés 150 ezer forinttal nőtt. Azonban a maximum összeg továbbra is 1,3 millió forint maradt, akárcsak a vezető .NET fejlesztőknél. A legalacsonyabb összeget viszont a vezetői szinten a fejlesztői kategóriák közül a tesztautomatizálók vihetik haza, legfeljebb bruttó 1,2 milliós összeggel.

A vezető fejlesztőnél alacsonyabb pozíciókban egyébként sokkal kisebb a fizetési különbség az egyes területek átlagfizetéseiben, a tapasztalt fejlesztők bruttó 750-900 ezer forint közti összeget vihetnek haza, míg a valamivel még rutinosabb szakértők 900 ezer és 1,2 millió forint közti összeget. Tehát a területek közti fizetési különbségek valójában a tapasztalattal együtt nőnek.

A legtöbb csoportvezetői és junior kategóriában azonban semmilyen változás nem látható az útmutató szerint a múlt évhez képest - így .NET, mobilfejlesztői és adattudós területen semmi nem változott 2018-hoz képest - , ami most már kézzel foghatóvá teszi a bérek tetőzését. A juniorok közül csak a C/C++ fejlesztők bére emelkedett nagyjából havi 50 ezerrel, akik így már kezdésként több mint bruttó 450 ezer forintot kérhetnek el - a junior .NET fejlesztőkhöz hasonlóan. Ez az összeg viszont még így is csak a junior fejlesztői bérek középkategóriájának felel meg.

Ennél ugyanis a frissen munkába álló tesztautomatizálók és frontend fejlesztők kevesebbet kereshetnek (kb. bruttó 400 ezer forinttól kezdődően) - azonban a junior fizetések maximuma mind a négy területen eléri a 600 ezer forintot. A legjobb tárgyalási pozícióból jelenleg a junior Java fejlesztők, mobilfejlesztők és adattudósok indulnak, akik legalább bruttó félmillió forintot kérhetnek a munkáltatójuktól, de akár a 700-750 ezer forintos fizetési igénnyel is megpróbálkozhatnak, ha például van gyakornoki vagy egyéb projektekből szerzett tapasztalatuk.

Infrastruktúra-mérnökök bérei

Valamivel nagyobb béremelkedést tapasztalhatnak az infrastruktúra mérnökök a fejlesztőknél a Hays Hungary adatai szerint. A juniorok fizetése havi bruttó 400-750 ezer forint között található ezen a területen, ebből az alsóbb bérsávokba a hálózatmérnökök, adatbázis-fejlesztők, rendszermérnökök és BI (üzleti intelligencia) fejlesztők fizetései tartoznak. A bruttó 600-750 ezres béreket pedig a DevOps és biztonsági mérnökök érhetik el, és a tavalyi évhez viszonyítva a toborzócég számukra ajánlja a legnagyobb fizetésemelést is, nagyjából bruttó 150 ezer forintot - míg a többi területen 50-100 ezer forintot.

A tapasztaltabb mérnökkategóriák bérei közt még tovább nyílik az olló a junior fizetésekhez képest, azaz a hálózatmérnökök számára nagyjából havi 500-700 ezer forintos fizetést ajánl a Hays, de az adatbázis-fejlesztőknek, rendszermérnököknek és BI fejlesztőknek már nagyjából 600-800 ezer forintosat. A legtöbbet pedig a tapasztaltabb mérnökök közül is a DevOps és biztonsági mérnökök kaphatják bruttó 750 ezer és egymillió forint közötti bérekkel.

Legfőképp a fizetési különbség ebben az esetben is a vezető mérnöki szinteken látható, mivel a hálózatmérnökök ezen a szinten is maximum 750-900 ezer forintos fizetést érhetnek el, míg az adatbázis-fejlesztők havi 800 ezer és egymillió forint közötti összeget kaphatnak. Két rendszermérnök bére közt még ennél is nagyobb lehet az eltérés, mivel itt a fizetési minimum 850 ezer és a maximum 1,1 millió forint a Hays szerint. A másik három területen viszont még ennél is nagyobb a bér, miközben nagyobb lehet a bérkülönbség is két mérnök közt, ugyanis a vezető BI fejlesztők havi bruttó 900 ezer és 1,3 millió forint közötti összeget vihetnek haza. A vezető DevOps mérnökök és a biztonsági mérnökök pedig már legalább havi bruttó egymillió forintot, de akár 1,4 millió forintot is kaphatnak fizetésként.

Informatikai menedzsment és tanácsadói bérek

Menedzsment és tanácsadói területen a Hays ezúttal sem a fejlesztők és a mérnökök szintjeihez hasonló besorolást használta, hanem 1-3 év, 3-5 év és 5+ év tapasztalat szerint osztja be az ajánlott bérsávokat, amelyek közül szintén az első és utolsó kategóriát tüntettük fel a grafikonokon. Újonnan került be a scrum master a kategóriák közé az agilis vezetők mellé, ami szemlélteti, hogy a toborzócég szerint egyre hangsúlyosabb az agilis terület.

A bérek azonban nagyon hasonlóan mozognak a kategóriában, az 1-3 éves tapasztalattal bíró agilis vezetők bruttó 500-750 ezer forintos fizetésre számíthatnak, míg a scrum masterek 500-700 ezerre, a projektmenedzserek pedig 600-750 ezerre. Mindez abból is következik, hogy a projektmenedzserek átlag 100 ezer forintos fizetésemelésben részesültek a tavalyi évhez viszonyítva a Hays szerint. A kezdő agilis vezetőknél pedig csak a "tipikus" bér emelkedett valamivel, de a két fizetési végpont közt 250 ezer a különbség, vagyis továbbra is elég nagy eltérés lehet két kezdő agilis vezető bére közt.

Több mint 5 évnyi tapasztalattal a háta mögött mindhárom munkakörben több mint bruttó 900 ezer forint kereshető, de míg a scrum masterek legfeljebb 1,2 milliót kérhetnek el, addig az agilis vezetők 1,3 millióig, a projektmenedzserek pedig 1,4 millió forintos fizetésig is eljuthatnak. Ezen a területen a junioroktól eltérően változtak ugyanis a fizetések, mivel az agilis vezetők bére emelkedett 100 ezer forinttal, de a projektmenedzsereknél csak a tipikus fizetés lett magasabb, de a minimum és a maximum bér a tavalyival egyenlő maradt.

A másik három tanácsadói-menedzseri munkakörben szinte semmi változás nem történt a 2018-as Salary Guide-hoz viszonyítva. Legkevésbé az üzleti elemzők és rendszerelemzők keresnek jól, legalábbis a három területből, mivel 1-3 év tapasztalat után bruttó havi 500-750 ezer forintot kaphatnak, majd több mint 5 éves gyakorlattal 900 ezer és 1,2 millió forint közt kereshetnek. Az SAP konzulensek bére 600-800 ezer forintnál kezdődik, majd 1,1-1,5 millió forintra nőhet - a maximum szinten ez egyébként 100 ezres emelkedést jelent. A legjobban pedig a műszaki menedzserek (Engineering manager) keresnek, akik már 1-3 éves gyakorlattal bruttó 750-900 ezer forintos havi fizetést kaphatnak, míg 5 éves tapasztalat fölött már 1,1-1,6 millió forintra nő az összeg.

Bár 2016-hoz képest a Hays Hungary Salary Guide útmutatója is sok változáson ment keresztül, de érdemes visszatekinteni az akkori összegekre és viszonyokra. Három évvel ezelőtt a technikai projektmenedzserek, az SAP tanácsadók és a biztonsági mérnökök bruttó 1,3 millió forintos maximum bére egyértelműen kiemelkedett a többi kategória közül, de mostanra egyre több munkakör vezetői pozícióiban el lehet már érni ezeket az összegeket. Sőt az akkor legjobban fizetőnek számító három munkakörnél a mostani útmutató szerint a tapasztalt és csoportvezető műszaki menedzserek és adattudósok jobban keresnek, míg a tapasztalt SAP konzulensek másfél millió forintos bérét a vezető mobilfejlesztők, frontendesek, Java fejlesztők is elérik. Azaz nagyjából most ez jelenti a hazai bérplafont a Hays útmutatója alapján, amelyet egyre több munkakör vezetői szakértője elérhet.

Metodológia

Az adatok a Hays saját, magyarországi tapasztalatait tükrözik, a cég toborzói és munkaközvetítői tevékenysége alapján összegyűjtött információn, vagyis piaci fizetéseken, így konkrét tényeken alapulnak. A cég magyar leányvállalata viszonylag széles lefedettséggel rendelkezik, aktív a multinacionális, valamint kis- és középvállalati ügyfelek körében egyaránt, így ugyan egyetlen cég gyűjtéséről van szó, mégis viszonylag pontos képet mutat a hazai IT munkaerőpiac állapotáról.

A cég 2010 óta jelenteti meg a Salary Guide kiadványt minden évben, a leányvállalatok országaiban külön-külön, amelyek minden egyes régión belül a rendszeresen frissített saját adatbázisuk adatait tükrözik - azt nem közlik, hogy abban pontosan mennyi és milyen típusú IT cégek szerepelnek. A fizetésként megjelölt havi bruttó összegek meghatározásához a toborzók figyelembe veszik a munkaadói oldal által meghatározott aggregált bérsávokat a minimum és a maximum értékek alapján, valamint aggregálják a munkavállalói oldal bérigényeit is. Ez a két nézőpont határozza meg a sávokat, amelyek közt a cég magyarázata szerint azért nincs nagy eltérés, mivel a Hays felkészíti a jelölteket a valós fizetési igényekkel kapcsolatban, és a cégeket is felkészíti a piaci helyzetről.

A minimum és a maximum érték között feltüntetett "átlagfizetés" vagy tipikus összeg a toborzócég tapasztalata szerint "legtöbbször előforduló" (módusz) bruttó bért jelenti. A sávok nagy eltérést mutathatnak a különböző régiók és az iparágak szerint. A tanulmány nem kérdőíves kutatás és nem iparági felmérés adatait tükrözi. Mivel ezek csak a Hays-partnerek adatai, nem reprezentatívak.