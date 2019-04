Office 365 integrációkkal bővített a Slack

Sokkal mélyebb integrációt kínál mostantól a Slack a Microsoft Office 365 felhasználóknak, hogy ne kelljen a különböző szolgáltatások közt folyamatosan váltogatniuk. A csevegős-kollaborációs szolgáltatásból eddig is elérhető volt a OneDrive és az Azure Active Directory, de most a OneDrive frissítése mellett új Outlook és Office kiegészítő is készült.

Így a Slack most már a beépített vállalati eszközöknek olyan palettáját nyújtja a felhasználóinak, amilyet semelyik konkurens megoldás nem tud, mivel az Office 365 például a Dropbox, a G Suite és a Zoom videokonferenciás eszköz integrációinak sorába csatlakozott. A világosnak látszó cél eléréséhez pedig a céget a tavaly felvásárolt, integrációs megoldásokban elég erős Astro segítette hozzá. A startuptól a Slack projektmenedzsment igazgatójává átigazolt Andy Pflaum szerint az Astro felvásárlásának célja elsősorban a Google vagy a Microsoft produktivitást segítő eszközeinek integrációja volt, méghozzá főleg az email, naptár, fájlmegosztás és hívás funkcióké.

A mostani bejelentés egyik fontos eleme az Outlook naptárintegráció, amely értesítést küld Slacken az új eseményekről. A naptárbejegyzéseket egy kattintással el lehet fogadni vagy elutasítani, de a rendszer a programütközéseket is jelzi. Ezenkívül a felhasználó beállíthatja, hogy a Slack automatikusan figyelje az Outlook naptárát, és az alapján állítsa át a státuszát a csevegős platformon, hogy például megbeszélés vagy vakáció közben ne zavarják kérdésekkel. Másrészt pedig az Outlook email integráció segítségével a postafiókba érkező levelet akár a csatolmányaival együtt, közvetlen továbbítani lehet egy Slack beszélgetésbe (egy személynek és egy csatornára is), amire korábban csak másik appon keresztül volt lehetőség - ez a megoldás egyébként a Gmaillel kapcsolatban már elérhető egy ideje.

A frissített OneDrive app segítségével a felhasználók a beszélgetésekbe könnyedén csatolhatnak a felhős tárhelyükön meglévő fájlokat - hasonlóan a korábbi Dropbox és Google Drive integrációhoz. Ezenkívül pedig a Slackben mostantól az Office fájlok előnézeti képe is elérhető, köztük a Word dokumentumok, az Excel táblázatok és a PowerPoint diák betekintőképei. Azaz a felhasználók az adott fájl megnyitása nélkül is végigpörgethetik annak tartalmát közvetlen a Slack felületéről. Ez egyelőre a OneDrive fájlokkal kapcsolatban még nem érhető el, de a cég már felvette a feladatot a célok közé.

A konkurens funkcióival jut előrébb

A két cég valójában szoros versenytársa egymásnak, hiszen a microsoftos Teams egyértelműen a vállalati felhasználókat célozza és ingyenes verziójával a konzumer réteg felé kacsingat, míg a Slack a felhasználói bázisát szeretné kibővíteni a céges felhasználókkal. A Slack számára viszont a terjeszkedés egyik kulcsát jelentik az ehhez hasonló integrációk elvégzése, amelyet jelen esetben nem is a Microsoft pertnerségével, hanem főleg nyilvános API-kon keresztül végzett.

A jelek szerint a vállalat felismerte, hogy a vállalati felhasználók egy része ragaszkodik ugyan az Office 365 szolgáltatáshoz, de nyitott arra, hogy a Teams helyett a Slack platformját vegye igénybe az együttműködésre. Ráadásul a Microsoft szolgáltatásain kívül rengeteg más vállalati eszköz elérhető már a Slack felületéről, és az integrációk sokasága valódi versenyelőnyt jelenthet a cégnek a konkurensekhez képest.