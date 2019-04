Könnyedén kijátszható a Google Play gyerekbarát szűrője

Hiába állítják be a szülők a Google Play Store-ban a gyerekbarát szűrőt, miközben rengeteg app hibásan tünteti fel az életkori besorolást, majd csúszik át az androidos alkalmazásbolt rendszerén téves korhatáradatokkal. A Wired összesen 52 játékot azonosított és küldött át a Google-nek, amelyet ugyan a besorolása miatt a gyerekek is letölthetnek, mégis veszélyes tartalmak jelennek meg benne a lövöldözéstől a mikrotranzakciókat megengedő szerencsejátékokig.

Az egyik kiemelt példa a téves korhatár besorolású játékokra a Mad Max Zombies, amely ugyan egyértelműen a lövöldözős (FPS) tartalmak közé tartozik, mégis az európai korhatár-besorolást jelző Pan European Games Information azaz PEGI-rendszerben a "PEGI 3", vagyis bármely korosztály letölthető jelölést kapta - melynek értelmében nem szabadna semmilyen ijesztő képet vagy hangot tartalmaznia. A Wired jelzésére ugyan a Google eltávolította az alkalmazást, de az PEGI 12-es besorolással és Mad War Zombies címmel újra felkerült a rendszerbe.

Nem tűnik gyerekbarát tartalomnak, mégis bárki letöltheti

Ezenkívül azonban a Wired még további 35 alkalmazást gyűjtött össze, amelyek valamilyen formában lövöldözést, késelést, panda-foghúzást és egyéb felkavaró képeket tartalmaznak, mégis gyerekbarát kategóriával vannak fenn a Google Play-en. További 16 játék pedig egyéb kétes tartalmakat és engedélyeket foglal magába, néhány például a felhasználók helyzetéhez is hozzáfér. Végül a Google összesen 16 alkalmazást vett le teljesen az alkalmazásboltból vagy pedig egy új kiadásban megváltoztatta a tartalmát és az appok engedélyeit.

Nem is érdeke a Google-nek a változtatás?

Látható módon a Google egyáltalán nem ellenőrzi manuálisan a fejlesztők által feltüntetett korhatár besorolásokat - kivéve a Designed for Families programban. A hivatalos magyarázat szerint a PEGI a csak digitálisan kiadott játékok esetében szintén nem végez felülvizsgálatot, hanem csak az International Age Rating Coalition (IARC) kérdőívén keresztül gyűjti be a fejlesztők által rögzített önbevallásos adatokat. A szervezetek szerint a napi szinten feltöltött, nagyjából 10 ezres nagyságrendű alkalmazás esetében egyszerűen nincs idő a fejlesztők által megadott életkori kategóriák ellenőrzésére - ugyanis ezt használja többek közt a Nintendo eShop vagy az Xbox is. A manuális ellenőrzést pedig maga a Google sem végzi el, hanem csak az IARC "ellenőrzésére" hagyatkozik - az Apple-lel ellentétben, amely sokkal szigorúbb folyamattal ellenőrzi többek közt a korhatárokat is.

A Google esetében a fejlesztőknek nyilván érdeke minél szélesebb közönséghez eljuttatni az alkalmazásokat, melynek céljából az életkori besorolás meghamisítására is vállalkoznak. A módszer a jelek szerint sikeres, hiszen az említett játékok közül némelyik több mint 100 ezer letöltéssel rendelkezik. A nagy mennyiségű letöltés pedig a Google-nek is érdeke, mivel a fizetős szolgáltatások esetében a vásárlásokból és az előfizetésekből első évben 30 százalékot kihasít, majd egy év után 15 százalékot. Az ingyenes appok pedig a Google AdMob rendszerén keresztül hirdetésekkel is monetizálhatják az appokat.

A PEGI és az IARC a szóvivőik szerint csak a legnagyobb letöltésszámmal rendelkező appokat képesek ellenőrizni, mégis a jelek szerint a 100 ezer letöltővel rendelkező appok korhatár-besorolása is megúszta eddig. A Wired figyelmeztetésére a Google elkezdte a jelzett appok átminősítését vagy levételét, de a bejelentésen alapuló rendszernél sokkal hatásosabb módszerhez lenne érdemes hosszútávon folyamodni. Így legalábbis a szülők egyáltalán nem bízhatnak az alkalmazások mellett feltüntetett korhatár-besorolásban, hanem csak a saját ellenőrzésükre hagyatkozhatnak a játékok letöltése előtt.