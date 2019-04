Megérkezett a Windows 10 1809 második kumulatív frissítése

Megérkezett A Windows 10 1809-es verziójánka második kumulatív frissítése, jó két héttel azután, hogy a Microsoft a Windows 10 korábbi verzióira, egyebek mellett a 1803-ra is kiadta azt - úgy tűnik a vállalat a 1809 korai sorozatos problémái után inkább biztosra megy a teszteléssel.

Az egész pontosan KB4490481 névre hallgató frissítés egy sor bugjavítást hoz, ugyanakkor ahogy arra a ZDNet is rámutat, a Microsoft mindenkinek azt javasolja, annak telepítése előtt a legújabb SSU (Servicing Stack Update) frissítést is tegye fel. Ez utóbbi egy bosszantó hibát foltoz, amely egyes felhasználóknál felboríthatja bizonyos driverek működését a Windwos 10 gyári visszaállítását követően, ami legrosszabb esetben a rendszer bootolását is megakadályozhatja.

A KB4490481 frissítés is számos javítást eszközöl, egyebek mellett az Edge böngészőben is, amely a patch-csel végre nem felejti el a kedvencek közé felvett tartalmakat a frissítéseket követően - de a régi motoros Internet Explorerre is jutott figyelem, annál a ígérete szerint a véletlenszerű összeomlásokat gyomlálta ki a Microsoft. A cég továbbá egy a zárképernyős értesítések kikapcsolását megakadályozó bugtól is megszabadult, illetve a lejárt DHCP lease-ek újrafelhasználását okozó hibát is sikerült orvosolnia.

A vállalat mindezek mellett egy a beléptetési mezők felugrását megakadályozó bugot is elcsípett, amely a vállalati webszerverek online kapcsolódásakor jött elő, továbbá a Microsoft Store háza táján is rendet tett, ahol egyes UWP alkalmazások egyszerűen nem indultak el, vagy rövid időn belül összeomlottak - ilyen volt többek között a WeChat is. A cég szerint továbbá már a megfelelő USB-s kamerák felismerésével sem lesz probléma a Windwos Hello bejelentkeztetés során.

A frissítésnek az új, felső kategóriás monitorok tulajdonosai is örülhetnek, azzal ugyanis a vállalat a HDR videolejátszást célzó beállításokat elvágó bugot is javítja. A felsoroltakon túl a Microsoft még számos javítást eszközölt a legújabb kumulatív frissítésben, a memóriaszivárgásoktól a Start menü tartalmának megkavarodásáig, érdemes tehát azt minél előbb telepíteni.