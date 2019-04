A középszintre hoz kijelzőbe ütött kamerát a Nokia

A középkategóriába is gyorsan utat találtak az idei év egyik fő okostelefonos dizájntrendjének számító, kijelzőbe ütött előlapi kamerák: a HMD Global bejelentette legújabb Nokia modelljét, az X71-et, amellyel a brand zászlaja alatt először találkozhatunk hasonló konstrukcióval.

Az X71 kameráját a gyártó egy 6,39 hüvelykes, 1080x2316 pixel felbontású IPS kijelzőbe fúrta, amelyet a formatervtől megszokott módon rendkívül vékony kijelzőkávák öveznek, a perem csak alul lett kicsit vastagabb. Kimondottan a középszintet célzó eszközről van szó, ezt tükrözi a készülékben dolgozó hardver is, a telefont egy Qualcomm Snapdragon 660 chip hajtja, 4 darab 2,2 gigahertzes, illetve ugyancsak négy, 1,8 gigahertzre tekert Kryo 260 maggal. A processzor mellé takaros 6 gigabájt RAM, illetve 128 gigabájt tárterület jutott, ez utóbbit lehetőség van microSD kártyával akár további 256 gigabájttal is megtoldani.

A középmezőnyben még egy kicsit várni kell a kijelzők alá bújtatott ujjlenyomat-olvasók szélesebb körű elterjedésére, a szenzor a Nokia X71-en a hátlapra került. Ha pedig már a hátoldalon járunk, azt ennél a modellnél nem lyuggatta úgy szitává a gyártó, mint a zászlóvivő Nokia 9 Pureview esetében, az X71 hátlapján mára szinte konzervatívnak mondható függőleges elrendezésben három kamera figyel. A sort a derekas, 48 megapixeles fő kamera nyitja, amely mellé a cég egy 8 megapixeles, ultraszéles látószögű szenzort is hozzácsapott. A harmadik kamera egy 5 megapixeles mélységérzékelő. A kijelzőbe fúrt előlapi szenzor felbontása 16 megapixel.

Az eszközben egy 3500 mAh kapacitású akku található, illetve a gyártó a készülékekről sokak bánatára egyre inkább kikopó, 3,5 milliméteres fejhallgató jacknek is szorított rajta helyet. A készülék komoly erőssége továbbá, hogy akárcsak a brand más modelljei, az X71 is megkapja az Android One plecsnit. Ennek megfelelően a jelenleg elérhető legfrissebb, Androdid 9 Pie rendszerrel érkezik, a gyártó pedig a Google-lel karöltve legalább két évig garantálja számára a verziófrissítéseket, továbbá legalább három évig a biztonsági frissítéseket is. A készülék várhatóan április végén kerül piacra, első blikkre kifejezetten barátságos, bruttó 345 euró környéki áron.