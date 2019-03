Kulcsrakész gépi tanulási konténerekkel állt elő az Amazon

Gépi tanulásra kihegyezett konténerekkel igyekszik vonzóbbá tenni felhőjét az Amazon a szegmensben dolgozó fejlesztők számára: a cég bejelentette új, AWS Deep Learning Containers szolgáltatását. A röviden csak AWS DL konténerekként emlegetett megoldásoknál olyan Docker képekről van szó, amelyekre a vállalat már előre feltöltött egy sor népszerű deep learning keretrendszert, hogy azoknál gyorsan lezongorázható legyen a deployment egyedi gépi tanulási környezetekben, amelyeket így nem kell alapjaiktól felépíteni. Ezzel a cég szerint jelentős időmegtakarítást jelenthet a cégeknek és fejlesztőknek.

A Docker konténerek most is népszerű eszköznek számítanak a különböző gépi tanulási környezetek deploymentjénél, ugyanakkor azok felépítése és megfelelő tesztelése kifejezetten erőforrásigényes folyamat. Emellett a hibáknak is jócskán teret ad, miután rengeteg szoftveres függőséget kell ellenőrizni, nem beszélve a különböző szoftververziók kompatibilitásáról - a teljes menet akár napokba is telhet. A Docker képeket ráadásul megfelelően optimalizálni is kell, a gépi tanulási munkafolyamatok hatékony skálázásához - mindezt pedig a frameworkök frissítésekor meg kell ismételni.

Új termékével az Amazon mindezt levenné a fejlesztők válláról, és a népszerű gépi tanulási keretrendszerekkel és a szükséges librarykkal már előre felszerelt konténereket biztosít számukra, amelyek ráadásul a számítási terhelés hatékony elosztására is optimalizálva vannak. A kulcsrakész, már előre letesztelt és optimalizált AWS DL konténerek első körben TensorFlow, Apache MXNet, illetve PyTorch támogatással érkeznek, a későbbiekben az Amazon pedig további keretrendszerek támogatását is ígéri. A konténerek igény szerint házon belül kezelt Kubernetesen, Amazon EKS-en (Amazon Elastic Container Service for Kubernetes), Amazon ECS-en (Amazon Elastic Container Service) és Amazon EC2-n is bevethetők.

A Venturebeat által idézett Dr. Matt Wood, az AWS gépi tanulási és AI szegmenséért felelős igazgatója a vállalat AWS Summit konferenciáján egészen odáig ment, hogy a termék a felhős megoldások közül elérhető legnagyobb teljesítményt kínálja az algoritmusok betanítására. Az AWS Deep Learning konténerek már ingyenesen elérhetők az AWS Marketplace, illetve az Elastic Container Registry felületén.