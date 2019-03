Huawei P30 Pro: periszkópot fel!

Szokásához híven tavasszal sem hagyta új csúcstelefonok nélkül a piacot a Huawei, a gyártó tegnapi párizsi rendezvényén bemutatta P30 és P30 Pro modelljeit. A párossal a gyártó dizájn terén nem kezdett vakmerő próbálkozásokba, a kitaposott ösvényen maradva mindkét modell a szegmensben már jól ismert "könnycsepp" notch-csal érkezik, ívelt kijelzőszélekkel. A telefonok motorházteteje alatt, ahogy az a tavaszi modelleknél lenni szokott, a vállalattól a megelőző év őszén megismert megismert csúcshardver dolgozik, persze ezen a téren a Pro kiadással a cég valamivel bőkezűbb volt.

Fókuszban a kamera

Az ismerős dizájn és vas ugyanakkor nem jelenti, hogy ne hozna újítást a P30 sorozat, a gyártó ezúttal a hátlapi kamerákra helyezett komoly hangsúlyt, ami a P30 Pro esetében egy a piacon eddig egészen egyedülálló megoldásban csapódott le. Lőjük is le a poént: a készülék telefotó kamerájával nem kevesebb mint 5x optikai zoomra képes. Persze a készülék hátoldalán bőven találunk más szenzorokat is, összesen hármat, a 8 megapixeles telefotó mellett ott figyel a 40 megapixeles fő kamera, a 20 megapixeles, ultraszéles látószögű kamera, illetve még egy ToF szenzor is.

Mindenek előtt szedjük szét a P30 Pro telefotó lencséjét, hiszen egy okostelefon erősen korlátozott méretű készülékházában nem kis bravúr hasonló optikai zoomot produkálni - a rivális gyártók zöme jellemzően 2x értéket kínál saját készülékein. Ennek oka, hogy a telefotó kialakításhoz nem csak számos egymás elé helyezett apró lencsére van szükség, de azok között megfelelő távolságot is tartani kell, erre pedig a modern okostelefonok jellemzően 8-9 milliméter vékony készülékháza nem sok teret biztosít.

A Huawei ezt a problémát kifejezetten ötletesen oldotta meg, a szenzort, illetve fölötte a lencséket nem függőlegesen stócolva fel, hanem oldalirányban - ebből persze nem következik, hogy a telefotó kamera a telefon oldalán a hangerőgombok alatt figyelne, a gyártó azt egy miniatűr tükörrendszerrel, lényegében egy periszkóppal állította a 90 fokban a megszokott irányba. Kívülről nézve a szenzor feltűnés nélkül illeszkedik a szériától már megszokott módon, függőlegesen rendezett hátlapi kameratrióba, annyi különbséggel, hogy a két másik lencsével ellentétben a telefotó lencsét egy négyszögletes keret övezi.

Ez a fajta periszkópos elrendezés jóval több helyet ad a kameralencséknek, hiszen a gyártó így szinte a telefon teljes oldalirányú, vagy akár hosszanti kiterjedéséből gazdálkodhat - már ha a többi belső komponenssel megfelelően tud sakkozni. A megoldás jóval több lehetőséget biztosít, mint a hagyományos, vertikális elrendezés, nem lenne meglepő, ha az ehhez hasonló belső periszkópok a következő időszakban más gyártóknál is felbukkannának.

Új lencse, új szenzor

De a vállalat nem csak a lencsék elrendezésével igyekezett újítani, az új modellek fő kameráiban dolgozó szenzort is lecserélte. Az új, SuperSpectrum néven emlegetett érzékelő a legtöbb kamerától megismert RGGB, azaz egy piros, két zöld és egy kék képpontra építő szubpixel-elrendezést RYYB-re, azaz a két zöld helyett két sárga képpontot alkalmazó kialakításra cseréli. Ezzel a gyártó szerint a szenzor több fényinformációt képes befogadni, ami részletesebb képeket eredményez, illetve értelemszerűen az éjszakai fotózásnál, illetve előnytelenebb fényviszonyok között is hasznos lehet. Noha a SuperSpectrum szenzor a mezei P30-ra is utat talált, a periszkópos elrendezés, illetve az 5x optikai zoom a Pro modell sajátja. Szégyenkezni mindenesetre első blikkre a szerényebb kiadásnak sincs oka, a 40 megapxieles fő kamera mellett abba is jutott egy 16 megapixeles ultraszéles látószögű szenzor, illetve egy 8 megapixeles, 3x optikai zoomra képes telefotó kamera - noha a ToF érzékelő itt már hiányzik a palettáról.

A gyártó az előlapokon sem fogta vissza magát, a kijelző tetejébe lógó könnycseppben a széria mindkét modelljénél egy 32 megapixel felbontású szenzor figyel. A cseppnyi notch ugyanakkor azt is jelenti, hogy a biztonságos arcfelismeréshez szükséges IR szenzoroknak már nem jutott hely az előlapon, így ez a funkció a P30 sorozatban úgy tűnik nem lesz elérhető. Ennek megfelelően a biztonságos használathoz érdemes inkább az ujjlenyomat-szenzorra hagyatkozni.

A vasat már jól ismerjük

A kamerák után az is gyorsan feltűnik, hogy a készülékekről eltűnt a tavaly még az előlap alján elhelyezett ujjlenyomat-olvasó, amelyet a gyártó, akárcsak a tavaly ősszel debütált Mate20 Próban, itt is a kijelző mögé épített. Ez a P30 Pro esetében egy 6,47 hüvelykes, 1080x2340 pixel felbontású, 398 PPI képpontsűrűségű OLED panelt jelent, míg a P30 valamivel kisebb, 6,1 hüvelyk, hasonló felbontás, így nagyobb pixelsűrűség, 422 PPI mellett. Érdekesség, hogy a gyártó hangszórónak is a kijelzőt használja a panel mágneses rezegtetésével, noha a Huawei Acoustic Display technológia kapcsán egyelőre nem közölt részleteket.

A vas, ahogy már korábban szó volt róla nem hoz nagy meglepetést, mindkét modellben a cég jelenlegi élvonalbeli mobilprocesszora, a HiSilicon Kirin 980 chip dolgozik, két darab 2,6 gigahertzes, és szintén kettő 1,92 gigahertzen ketyegő Cortex-A76 maggal, valamint négy darab Cortex-A55-tel. RAM terén a gyártónak ahogy az várható volt, a Pro modell esetében szaladt meg jobban a keze, az 6 és 8 gigabájt memóriával szerelve is elérhető lesz, 128 vagy 256 gigabájt tárhellyel, míg a P30-nál a 6 gigabájt RAM és 128 gigabájt tárterület kombójával kell beérni.

A nagyobb modellbe nagyobb akku is fért, a telep kapacitása a P30 Prónál 4200 mAh, míg a P30 eseében 3650 mAh. Vezeték nélkül ugyanakkor csak a P30 Pro modell tölthető, ez a modell viszont a fordított vezeték nélküli töltést is támogatja, akárcsak a Mate20 Pro, így lehetőség van róla más készülékeket is tölteni szükség esetén. A vezetékes töltés egyébként a gyári töltővel 40 wattos teljesítménnyel zajlik, így a gyártó szerint a P30 Pro akkuja alig több mint fél óra alatt tölthető 70 százalékra. Bár a P30-ról ezek a képességek lemaradtak, cserébe a kisebb modell megtartotta a hagyományos fülhallgató-jacket - a Pro kiadáson már csak USB-C aljzatot találunk. A vízállóságért ugyanakkor ismét a P30 Próhoz kell fordulni, amely IP68-as plecsnit kapott - a P30-at továbbra is jobb ha nem visszük magunkkal a kádba. Mindkét készülék Android 9.0 Pie-jal a fedélzetén érkezik, amelyre a vállalat ismert felhasználói felülete, az EMUI 9.1-es verziója is utat talált.

A két új Huawei csúcsmodell hazánkban április elején debütál, fekete, illetve kétféle kék árnyalatban, valamint a Huawei Experience Store-ban "naplemente" kivitelben is elérhető lesz. A P30 modell bruttó 230 ezer, a 6/128 gigabájtos P30 Pro bruttó 300, a 8/256-os P30 Pro pedig bruttó 330 ezer forintért lesz megvásárolható - utóbbi két modellhez a gyártó április 14-ig egy ajándék Huawei Watch GT okosórát is hozzácsap.