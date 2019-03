Jönnek a nyilvános események a Google Maps felületére

Nyilvános eseményekkel bővül a Google Maps, igaz a funkciót a Google egyelőre látszólag kísérleti jelleggel, korlátozottan teszi csak elérhetővé. Az új opcióról az Android Police számolt be elsőként, a lap először a Google Maps súgóoldalán szúrta ki a megoldás dokumentációját, majd nem sokkal később néhány felhasználóhoz meg is érkezett a funkció.

A megoldással egy új fül jelenik meg az androidos Maps alkalmazásban (iOS-es variánsról egyelőre nincs hír) a saját hozzáadott tartalmakat tömörítő "Your contributions" vagy a magyar felületen "Az Ön hozzájárulásai" menüpont alatt, amelyen keresztül elindítható a nyilvános esemény közzététele. A folyamat egyszerű, a helyszín mellett az esemény időpontját kell megadni, illetve az app által felajánlott kategóriák közül kiválasztani a megfelelőt, valamint egy rövid leírást, esetleg weboldalt hozzácsapni az eseményhez.

Az Android Police tapasztalatai alapján bár maga a funkció könnyen használható, az események közzététele még nem problémamentes, volt hogy egy órát is várni kellett, míg az a térképen megjelent, a létrehozott esemény megtekintésénél pedig a rendszer többször hibaüzenetet is dobott - noha valamivel később már helyreállni látszott az app kiszámíthatatlan viselkedése. A fotók hozzáadása is erősen korlátozott, jelenleg az egyes eseményekhez csak egy borítókép kapcsolható, további illusztrációk mellékelésére nincs lehetőség, annak ellenére, hogy az esemény létrehozása során megjelenik az elviekben erre szolgáló opció.

A sikeres közzététel után a térképen bárki számára látható lesz a létrehozott esemény, annak időpontjával és kapcsolódó információival együtt. A megoldás egyaránt hasznos lehet alulról szerveződő közösségi események, például nyílt piknikek vagy délutáni focizások megszervezésére, de akár az önkormányzatoknak is kapóra jöhet, amelyek az adott esetben útlezárással járó, nagyobb eseményeket, parádékat is fel tudják tüntetni a Google térképén - utóbbi eseménykategória egyébként szerepel is az opciók között.

Az új Maps-funkció tehát még bőven gyerekcipőben jár, a döcögős korai kiadást a Google vélhetően a korlátozott felhasználóbázison teszteli, hogy aztán szélesebb körben már a csiszolt variánst tudja elérhetővé tenni - noha érdekes, hogy a cég a részleges indulásról nem adott ki hivatalos közleményt. A Google egyelőre azt sem részletezte, hogy pontosan mi alapján választja ki, hogy kiknél kapcsolja be a nyilvános eseményeket, az Android Police szerint ugyanakkor vélhetően a földrajzi elhelyezkedés, illetve a Local Guide szint is latba esik az elbíráláskor. A Google továbbá a kapcsolódó súgóban arra is kitér, a funkció "egyes régiókban" még nem elérhető - hogy ez mikor változik, egyelőre nem tudni, ahogy azt sem, iOS-fronton mik a keresőóriás tervei.