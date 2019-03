Két népszerű WordPress pluginban is kritikus sebezhetőséget találtak

Két súlyos, széles körben, aktívan kihasznált WordPress sebezhetőségere figyelmeztetnek biztonsági szakértők. Az Ars Technica által idézett kutatók szerint az Easy WP SMTP, illetve a Social Warfare pluginok hordozzák a hibákat - előbbi 300 ezer, utóbbi 70 ezer aktív telepítéssel.

Az Easy WP SMTP sérülékenységét gyors egymásutánban két szakértői brigád, a NinTechNet és a Defiant kutatói is kiszúrták. A biztonsági rést kihasználva a támadók akár adminisztrátori fiókokat is létrehozhatnak az Easy WP SMTP plugint használó weboldalakon, illetve a sérülékenység kódbefecskendezésre és -végrehajtásra is lehetőséget ad. A kutatók szerint a pluginben található sérülékenységet legalább két bűnözői csoport, idén március közepe óta aktívan kihasználja, igaz ezek egyike látszólag nem tevékenykedik tovább, miután létrehozta az adminisztrátori fiókokat. A másik csoport ugyanakkor már jóval nagyobb fenyegetést jelent, miután az a megtámadott oldalakról a látogatókat kártékony weboldalakra irányítja tovább.

A Social Warfare hibája eközben a látogatók számára lehetővé tette, hogy az adott weboldalon módosítsák annak pluginbeállításait, egy másik oldal beállításainak klónozásával. A sebezhetőség ráadásul a Defiant kutatói szerint nem korlátozódott az adminisztrátori jogosultságokkal rendelkező felhasználókra - sőt, még bejelentkezésre sem volt szükség annak kihasználásához. A biztonsági rés különböző cross-site-scripting támadások előtt nyitja meg az oldal kapuit, amelyekkel kártékony tartalmak juttathatók a látogatók készülékeire. Erre már volt is példa, egyes támadók különböző rosszindulatú Pastebin oldalakról szórták a veszélyes tartalmakat - több ilyen webhelyet a biztonsági kutatók jelentése után töröltek.

A két érintett pluginen dolgozó fejlesztők a biztonsági szakértők figyelmeztetése után gyorsan javították a sebezhetőségeket, a több mint egy hete kiadott frissítéseket ugyanakkor a sebezhető weboldalak túlnyomó része máig nem telepítette. Az érintetteknek tehát érdemes haladéktalanul beszerezni az Easy WP SMTP 1.3.9.1-gyes verzióját, illetve a Social Warfare 3.5.3-as kiadását, igaz utóbbi néhány felhasználó szerint bugosra sikerült és több esetben az oldal összeomlásához vezet. A frissítésig, illetve a Social Warfare-éhez hasonló problémák megoldódásáig mindenesetre érdemes kikapcsolni a sérülékeny pluginokat.