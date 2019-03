A HP is a vállalati szegmensre lő új VR-headsetével

Új VR-headset bukkant fel a láthatáron, ezúttal azonban nem a HTC vagy az Oculus, hanem a HP gondozásában. A vállalat persze nem most kezd ismerkedni a szegmenssel, már tavaly előtt is láthattunk tőle a Microsofttól ismert Mixed Reality platformot célzó szemüveget. Az új modell is ezt a platformot célozza, továbbra is PC-vel használható eszközről van szó, amelynél a SteamVR támogatás sem maradt ki a képességek közül.

Noha a bejelentés ideje nagyjából egybeesik a GDC játékfejlesztői konferenciával, a headsettel a vállalat nem elsősorban a játékosokat célozza. Ez az újonnan bejelentett modell elnevezéséből is sejthető, az teljes nevén HP Reverb Virtual Reality Headset Professional Editionként lép piacra. Ennek megfelelően a készülék a vállalati szegmensnek készül - noha várhatóan egy konzumer verzió is napvilágot lát majd belőle. Nem meglepő ugyanakkor, hogy a HP is igyekszik inkább a vállalati ügyfelekre fókuszálni, miután ez a szegmens bizonyult igazán nyitottnak a VR technológiákra, a játékosok körében illetve a konzumer piacon nem pörögnek annyira az eszközök, mint azt a gyártók a VR-headstek hajnalán remélték.

Az új, vállalati Reverb headsetnél a gyártó a céges ügyfelek visszajelzései alapján végezte a fejlesztéseket - egyebek mellett alaposan feltekerte az eszköz felbontását, amely így már szemenként 2160x2160 pixel, amelyhez 90 hertzes frissítési gyakoriság párosul. Ezzel a cég látványosan fölé licitál az olyan, ugyancsak vállalati felhasználókat célzó konkurens megoldásoknak, mint a HTC Vive Pro, amely 1600x1440 pixeles szemenkénti felbontással operál. A Reverb emellett 114 fokos látószöget biztosít, ezzel ugyancsak megelőzi a Vive Pro 110 fokos értékét. A készülékhez természetesen mozgásérzékelős kontrollerek is párosulnak, ezek Bluetooth-on keresztül csatlakoznak, közvetlenül a headsethez, amelyhez előre párosítva érkeznek. Az eszköz DisplayPort kábelen csatlakozik a PC-khez.

A headset emellett a gyártó szerint a megelőző generációknál számottevően kényelmesebb viselet, ami nem utolsó szempont, ha a vállalati közegben tervezésnél vagy épp képzésnél huzamosabb ideig kell használni az eszközt. Hasonló környezetben ugyancsak előnyös, hogy a szemüveg belső párnázása egyszerűen letörölhető anyagból készült, így felhasználóváltás előtt könnyen megtisztítható. A HP építészirodákban, a termékdizájn területén, az egészségügyben, különböző tréningeknél, illetve a vidámparkokhoz hasonló szórakoztatóegységekben képzeli el elsősorban az új eszköz jövőjét. Várhatóan mind a Reverb Virtual Reality Headset Professional Edition, mind pedig a konzumer kiadás áprilisban lesz elérhető, előbbi nettó 649, utóbbi 599 dolláros árcédulával.