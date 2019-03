Ráfeküdt a kliens SSD-k fejlesztésére a Micron

A PCI Express csatolós, NVMe támogatású modell érdekessége, hogy az immár nem valamely külső tervezőcég népszerű vezérlőjére épít, hanem egy házon belül kifejlesztett lapkára. Bár a chipről egyelőre nem árult el részleteket a gyártó, annak elkészítésében vélhetően a bő három éve felvásárolt Tidal Systems vállalt oroszlánrészt. A saját kontrollerrel a Micron felzárkózott a Samsung mögé, amely a kezdetek óta saját kezében tartja az SSD-k három alappillérjének előállítását, vagyis a vezérlőt, a NAND-ot, illetve az opcionális DRAM-alapú gyorsítótárat.

A nyers specifikációkat tekinetve a 2200-as sorozat a középmezőny felső szegmenség gyarapíthatja. Az M.2 2280 méretszabványú, 256 GB, 512 GB, vagy 1 TB kapacitású SSD négy darab Gen3-as PCIe sávon csatlakozik a gazdavezérlőhöz. A házon belül készült vezérlőhöz ugyancsak saját gyártmányú NAND-ok társulnak. A 64 rétegű lapkák cellái három adatbit tárolására képesek, azaz TLC típusúak. Szekvenciális olvasásnál maximum 3000, írásnál pedig 1600 MB/s-ra képes a meghajtó, véletlenszerű 4 kilobájtos blokkoknál pedig 240 000/210 000 IOPS (olvasás/írás) értéket adott meg a Micron.

A tesztekre egyelőre várni kell, de a vadiúj vezérlőt tekintve tartogathatnak érdekességeket a független mérések. A saját tervezésű kontroller alkalmazásával teljes értékű SSD-gyártóvá vált a Micron. A gyártó eddig lemaradásban volt az SSD-piacon legnagyobb versenytársaival (Samsung, Intel, WDC/Sandisk, SK Hynix, Toshiba) szemben, ugyanis házon belül sokáig nem rendelkezett a flash-alapú háttértárakhoz szükséges vezérlővel. Konkurensek közül ezt a hiányt többen – lényegében az Intel és a Samsung kivételével szinte mindenki – ugyancsak felvásárlással pótolták: A Seagate például anno 450 millió dollárt fizetett az Avagónak az LSI flashmemóriás üzletágáért (és ennek keretében a SandForce vezérlőchipekért), a Toshiba az OCZ akvizíciójával jutott hozzá az Indilinx technológiáihoz (bár előtte saját fejlesztéssel is rendelkezett), az SK Hynix pedig 2012-ben az LAMD-t (Link-A-Media Devices) húzta be.

A Micron igyekezete az SSD-k futótűz-szerű terjedésével magyarázható. A flash-alapú, a merevlemezeknél fényévekkel gyorsabb, kisebb, illetve sok esetben megbízhatóbb meghajtók egyre nagyobb tempóban szorítják ki mechanikus elődjeiket. Egy a közelmúltból származó prognózis alapján év végére pedig a bruttó 30 000 forintos szintet is elérhetik az 1 terás meghajtók, amennyiben addig nem befolyásolja komolyabban semmi a NAND-ok termelését. Az árak gyors mérséklődése miatt megugró keresletből a Micron is szeretne minél többet profitálni, amihez a Crucial almárkán túl segítséget jelenthet a saját vezérlő is.