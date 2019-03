Szárnyalt tavaly a mobilos játékok piaca

Tovább zakatoltnak a mobilos játékok, amelyek bevétele tavaly már ötödével haladta meg a többi platform összesített forgalmát - derül ki az App Annie és az IDC elemzéséből. A szegmens növekedése ráadásul folyamatosan gyorsul: Ahogy azt az App Annie piackutatásért felelős igazgatója, Amir Ghodrati a Venturebeatnek adott nyilatkozatában aláhúzza, a mobilos játékpiac bevétel terén 2014-ben tört először az élre, és azóta stabilan növeli előnyét a felhasználói költéseket addig vezető PC és macOS platformokkal szemben.

A tavalyi évre vonatkozóan az elemzők szerint tehát a mobilos játékokra vonatkozó költések egész pontosan 20 százalékkal haladták meg a játékkonzolokon, kézikonzolokon és asztali számítógépeken játékokra összesen elköltött összeget - ebbe beletartozik minden digitális és fizikai költés, ugyanakkor a reklámbevételeket az elemzőcégek nem számolták ide. A bevételek legnagyobb részéért nem meglepő módon az ázsiai és csendes-óceáni térség hozta, a régió 55 százalékért felelt, de a nyugati országokban is jól látható volt a növekedés.

A legjobban teljesítő játékok listáját Androidon a dél-koreai Ncsoft által fejlesztett Lineage M multiplayer RPG vezette tavaly, míg iOS-en a kínai Tencent nevével fémjelzett Honour of Kings MOBA hozta a legtöbb bevételt. Az TOP5-be mindkét platformon bejutott a jól ismert Candy Crush Saga is, Androidon az ötödik, iOS-en a negyedik helyre, a Pokémon Go azonban csak Androidon fért fel a listára, a negyedik helyen. A Google platformján a második helyet a Sony által fejlesztett Fate/Grand Order foglalja el, míg a iOS-en az ezüstérem is kínai fejlesztőhöz került, méghozzá a Fantasy Westward Journey mögött álló NetEase csapatához.

A lista jól mutatja, hogy a felhasználók leginkább a PvP és co-op elemekkel operáló multiplayer címeknél, illetve az MMORPG-knél hajlandók mélyebben a pénztárcájukba nyúlni - a TOP5-ből, iOS-en és Androidon is három-három játék megfelelt ezeknek a jellemzően a PC-s játékokból átemelt paramétereknek. Noha a mobilos játékok a piac hajnalán leginkább az alkalmi játékosokat célozták, akik a buszon utazva, vagy épp sorban állás közben akarták elütni az időt, az elemzők szerint mára a "tradicionális", komolyabb elköteleződést igénylő játékok is egyre jobban megvetik a lábukat a platformon. Emiatt pedig a szegmensben nagyon is jól jön a hagyományos platformokon szerzett tapasztalat: a legnépszerűbb tíz címből hét fűződik olyan kiadó nevéhez, amely PC-s vagy konzolos játékfejlesztési háttérrel rendelkezik.

Ez a trend pedig Ghodrati szerint idén is folytatódik, miközben a fejlesztők egyre inkább nyitnak a keresztplatformos funkciók felé is. Az ugyancsak klasszikus platformokon rajtolt PUBG, illetve a Fortnite mobilos sikerét senkinek nem kell bemutatni, utóbbival az Epic Games még a Google Play Store-t is megkerülte (igaz egy komolyabb biztonsági fiaskóba is belefutott) - ez a hullám folytatódik 2019-ben is, az EA például már készül APEX Legends mobilos átiratára. Az ilyen címek egyre szélesebb körű elérhetőségével a "keményvonalas" mobilos játékosok száma is egyre nő, az IDC 2015-ös és 2018-as, az Egyesült Államokban végzett felméréseit összehasonlítva látható, hogy a mobilos játékok mellett elkötelezett játékosok száma 3,5 százalékot növekedett az elmúlt három év során.