Tűzre pattan az Apple Music

Az Amazon Echo okoshangszórók után a Fire TV eszközök is Apple Music támogatást kapnak. A lépés értelmében Apple eszköz nélkül is lejátszhatóak a zenei tartalmak az arra alkalmas termékeken, így például a Fire TV Cube-on vagy a Fire TV Stick 4K-n. Az Apple ezzel még inkább kiterjeszti zenestreaming szolgáltatásának elérhetőségét, így próbálva nagyobb nyomást helyezni az első számú konkurens Spotifyra. Az Amazon eszközök támogatása egyelőre csak az USA-ban valósult meg, de az ígéret szerint a következő hetekben és hónapokban fokozatosan bővül majd az országok listája.

A kompatibilis Amazon eszközök tulajdonosainak mindössze össze kell kötni az Apple Music szolgáltatást az Alexával, melyet követően már indulhat is a lejátszás. Ez akár többszobás (multi-room) környezetben is működhet, amennyiben az eszköz támogatja a funkciót. Ez a lehetőség például Fire TV Cube-bal működhet, amely mellé további, Alexát támogató kompatibilis eszközöket lehet társítani a többszobás zenehallgatáshoz.

Az elsőre meglepőnek tűnő bejelentés mögött egy mind az Apple, mind pedig az Amazon számára gyümölcsöző együttműködés állhat, mellyel optimális esetben mindkét fél növelheti felhasználói bázisát. Az Apple Music támogatásának kiterjesztéséből már nem feltétlenül szükséges beszerezni az Apple méregdrága okoshangszóróját a cég népszerű zenestreaming szolgáltatásának egyszerű (és jó minőségű) kihangosításához, arra elegendő egy olcsó(bb) Amazon eszköz is.

Az Apple számára a konkurencia miatt (is) fontos szolgáltatásának minél szélesebb körű támogatottsága. A Spotify az elmúlt években rengeteg eszközbe költözött be, a hosszú listán televíziók, erősítők, illetve játékkonzolok is vannak. A tempós terjeszkedésben az Apple sokáig nem volt partner, így a Siri asszisztens-szolgáltatásban vagy a HomePodon továbbra sem elérhető a Spotify, amely végül az Apple Watch-ra is csak tavaly év végén tudta alkalmazását feltelepíteni. A blokkolás miatt a Spotify panaszt nyújtott be az Apple ellen az Európai Bizottságnál, mondván, konkurense tisztességtelen módszerekkel próbálja kiszorítani a piacról.