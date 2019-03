Zártkörű, kísérleti alkalmazást indít a Twitter

Kísérleti alkalmazást indít a Twitter, amelyben az közösségi oldal új funkcióit teszteli majd, azok éles rajtja előtt. A twttr néven induló prototípus-app rajtját a cég annak rendje és módja szerint tweetben jelentette be, az új teszttermék neve ismerős lehet, twttr-ként indult ugyanis annak idején maga a közösségi oldal is, bő 13 évvel ezelőtt. Az appot a vállalat már az idei CES-en belengette, mondván, azzal egy a fő szolgáltatásról leválasztott környezetet tervez létrehozni, amelyben nem csak tesztelheti az új ötleteket és funkciókat, de a felhasználói visszajelzéseket is szerezhet.

Az első kísérleti funkciók rögtön be is mutatkoznak a twttr-rel, méghozzá a beszélgetés-szálak kialakításában. A kísérleti felületen ugyanis a Twitter elkezdi tesztelni a chat-szerű megjelenítést: a szálakban a hozzászólások színkódolt szövegbuborékokban jelennek meg, a hierarchiát jelező behúzásokkal. Ahogy a TechCrunch is hangsúlyozza, ebben a nézetben az olyan UI elemek, mint a megosztási lehetőségek vagy egyéb opciók alapértelmezetten egyáltalán nem látszanak, vélhetően az üzenetekre bökve hívhatók elő. A twttr egyelőre az új felületre fókuszál, a későbbiekben azonban további tesztfunkciók is jöhetnek.

A kísérleti szolgáltatást a vállalat nem teszi nyilvánosan elérhetővé, azt meghívásos alapon vehetik használatba a felhasználók, tesztelőnek jelentkezni azonban még mindig lehetőség van a Twitter kapcsolódó oldalán. A cég elsősorban az angolul és japánul beszélők közül válogat majd, és előreláthatólag mintegy kétezer tesztelőt toboroz. Az első meghívók várhatóan a következő napokban jutnak majd el a jelöltekhez, akik később egy online felületen adhatnak visszajelzéseket tapasztalataikról. Ahogy a lapnak nyilatkozva a Sara Haider, a cég termékmenedzsmentért felelős igazgatója elmondta, fontos hogy már a fejlesztés közben is kapjanak visszajelzéseket az újításokról, hogy azokat minél pontosabban és gyorsabban tudják a felhasználók igényeihez igazítani. Bár a teszt zárt körű, azzal kapcsolatban a résztvevőket a Twitter nem kötelezi titoktartásra, szabadon megoszthatják tapasztalataikat a twttr kapcsán, illetve képeket is közzétehetnek az alkalmazásról.

Miután tesztalkalmazásról van szó, annak hátulütőire is érdemes felkészülni, az értelemszerűen nem kínál majd olyan stabilitást, mint a fő Twitter app, illetve az egyes funkciók is jóval tempósabban jönnek-mennek majd benne. A twttr kapcsolódó FAQ oldalán egyelőre csak iOS-es verzióról beszél, androidos kiadás úgy tűnik első körben legalábbis nem érkezik a tesztappból.