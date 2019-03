Új funkciókkal bővül a webes Skype

Komoly ráncfelvarráson esett át a webes Skype, a Microsoft videochat és csevegőszolgáltatásának böngészős kiadása egy sor, tavaly ősszel tesztüzemben már megpendített fontos újítást hoz, a HD videohívásoktól az egyes beszélgetésekhez tartozó médiagalériákig. Az új felületet a vállalat több lépcsőben teszi elérhetővé a böngészős felhasználók számára.

A webes szolgáltatás frissítését bejelentő blogposztjában a redmondi óriás az újdonságok listáját az említett HD videohívásokkal nyitja, amelyek nem csak a páros, de a csoportos beszélgetéseknél is elérhetők. A hívásokat továbbá már a webes felületen is lehetőség van rögzíteni - az interfész továbbá értesítési panellel is kiegészül, ahol a szolgáltatás összegyűjti a felhasználó távolléte alatt az üzenetekre beérkezett reakciókat, említéseket, idézéseket vagy épp a nem fogadott hívásokat. A panel a harang ikonra kattintva érhető el.

Az eredetileg 2016 áprilisában rajtolt szolgáltatás emellett az egyes beszélgetéseken belüli keresés lehetőségével is bővül, a keresődobozon keresztül már visszamenőleg is lehetőség van felkutatni a tartalmakat a webes Skype-on. Ugyancsak hasznos funkció a Chat Media Gallery, azaz a beszélgetésekhez tartozó médiagaléria, amelyben az adott chatpartnertől vagy -partnerektől kapott, vagy nekik küldött tartalmak böngészhetők anélkül, hogy a teljes chatet végig kéne tekergetni.

Az új, böngészőből elérhető Skype felület kiadását a Microsoft már megkezdte, az a Windows 10 vagy újabb, illetve macOS 10.12 vagy annál frissebb rendszert futtató számítógépekről érhető el, a legfrissebb Chrome vagy Edge böngészőkön keresztül. A felület kapcsán a vállalat továbbra is várja a visszajelzéseket a felhasználóktól. A cég egyébként a frissítéssel párhuzamosan a windowsos asztali Skype-hoz is kiadott egy új MSI distributable-t, amelynek használatát a vállalati rendszergazdák már megkezdhetik.

Láthatóan a Microsoft igyekszik a lehető legtöbb platformon acélosítani a Skype képességeit, miközben a vállalati környezetben még domináns szolgáltatás trónjára egyre több kihívó pályázik - részben saját piacát kannibalizálja e téren a Microsoft Teams is, amely a második legnépszerűbb a piacon. A redmondi óriás termékeinek nyomában azonban szorosan ott a Slack, amely már elérte a napi 10 millió felhasználót, de a Google Hangouts is szabad szemmel látható szereplő - a vállalati kollaborációs appok Top 5-jébe pedig már a Facebooktól ismert Workplace is befurakodott, átlépve a kétmillió fizető felhasználó mérföldkövét.