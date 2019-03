Megvásárolható a Waymo saját fejlesztésű LiDAR szenzora

Elkezdi monetizálni fejlesztéseit a Google szárnyai alatt működő, önvezető autókon dolgozó Waymo, igaz, egyelőre nem az utakon: a vállalat bejelentette, elkezdi árulni saját fejlesztésű LiDAR szenzorait. A célközönséget ugyanakkor nem az önvezető autós riválisok jelentik, a vállalat egyebek mellett a robotika, biztonságtechnika és a mezőgazdaság területén dolgozó cégeknek szánja.

A LiDAR (Light Detection and Ranging) érzékelők a kibocsátott infravörös lézerimpulzusok visszaverődéseit figyelik a környező tereptárgyakról, és azok visszaérkezésének ideje alapján készítenek térképet környezetükről. A Google, mikor elkezdte önvezető autós fejlesztéseit még külső gyártóktól vásárolta szenzorait, ugyanakkor már 2011-re kiderült, hogy autói igényeihez saját fejlesztésű eszközökre lesz szüksége, ekkor kezdte meg a mára beértettnek mondható termék fejlesztését.

A kezdeményezés kifizetődőnek bizonyult, miután nem csak hatékony, de a riválisokénál jelentősen olcsóbb LiDAR eszközöket sikerült a cégnek létrehoznia: a Waymo a TechCrunch által is idézett vezérigazgatója, John Krafcik 2017-es nyilatkozata szerint a vállalatnak sikerült a csúcstechnológiás LiDAR szenzorok akkori ipari átlagnak számító 75 ezer dolláros darabonkénti árát mintegy 90 százalékkal csökkenteniük - ez 7500 dollár környéki árcédulának felel meg. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Waymo ekkora összegért árulja majd szenzorát (pontos árat a cég nem közölt) az mindenesetre sejthető, hogy erősen versenyképes árazással lép a piacra.

A vállalatnak egyébként három LiDAR szenzora is van, közép-, hosszú-, és rövidtávra. Ezek közül autók tetejére szerelt érzékelőpakkban jellemzően az elsőt találjuk, míg a lökhárító környékére a rövidtávú szenzorok kerülnek, ez utóbbit bocsátja most áruba a cég. A termék Laser Bear Honeycomb néven kapható, az a Waymo szerint kategóriájában a csúcsot képviseli, a maga 95 fokos függőleges és 360 fokos vízszintes látómezejével, és "zéró" minimális érzékelési távolságával - az eszköz tehát a közvetlen előtte felbukkanó tárgyakat is felismeri. A vállalat szerint a termék három szenzor munkáját végzi egyszerre.

A Laser Bear Honeycombra több, egyelőre meg nem nevezett cég már le is csapott, a szenzor által termelt bevételeket pedig a Waymo a tervek szerint önvezető autós fejlesztéseibe forgatja majd vissza. A szenzorok áruba bocsátásával a vállalat saját maga számára is olcsóbbá teheti az érzékelők gyártását, miután vásárlóinak hála az eddiginél számottevően nagyobb darabszámmal dolgozhat.