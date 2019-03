Itthon is egyre többet adunk ki okostelefonra

Még mindig a Samsung uralkodik a magyar okostelefon-piacon - derül ki az IDC elemzéséből. Igaz a Huawei egyre több régióban szorongatja meg a dél-koreai gyártót, Magyarország továbbra is bástyának számít a vállalat számára: ahogy Tóth László, az IDC Hungary kutatásvezetője rámutat, a gyártó a közép-európai országok közül nálunk volt a legeredményesebb, a szomszédos országokban alacsonyabb részesedést produkált.

Egyre többet érnek meg nekünk az okostelefonok

Hazánkban ezzel szemben a Samsung piacrésze még erősödni is tudott, így majdnem eléri az 50 százalékot, amivel fölényesen uralja a piacot. A mennyiségi eladásokat nem meglepő módon a vállalat alacsonyabb árú, J szériás modelljei vezették 2018-ban, - nem csak házon belül, de a teljes magyar piacot tekintve is. Noha továbbra is az olcsóbb modellek a kelendőbbek, az átlagárak jól láthatóan kúsznak felfelé. Az átlagos készülékérték tavaly az egy évvel korábbihoz képest 15 százalékkal nőtt, 312 dollárra (napi árfolyamon számolva mintegy 87 ezer forint), miután az IDC szerint a felhasználók egyre inkább az erősebb hardverrel és nagyobb kijelzővel szerelt modelleket keresik, amelyekért magasabb összegeket is hajlandók kicsengetni.

Az Extreme Digital lapunkhoz eljuttatott statisztikái ennek valamelyest alálicitálnak, az áruháznál 2017-ben bruttó 58530 forint volt a hazai átlagár az eladott okostelefonoknál, míg 2018-ban bruttó 69375 forint. A növekedés mértéke itt is hasonló, mintegy 18,5 százalék, az átlagár ugyanakkor számottevően alacsonyabb mint az IDC mérésében - vélhetően azért, mert sokan a drágább modelleket a szolgáltatóknál elérhető kedvezményes konstrukciókon keresztül szerzik be. Az Extreme Digital szerint egyébként az okostelefonok mellett "butatelefonból" is még még mindig jelentős, 18-20 ezer darab talál gazdára, ami a teljes eladott darabszám ötöde - értékben viszont csak a forgalom mintegy 7 százalékát adja a kategória.

Az IDC kutatása alapján éves szinten Magyarországon az okostelefon-eladások értéke jelentősen, 20,2 százalékkal növekedett, összesen nettó 832 millió dollárra (napi árfolyamon közel 232 milliárd forint), az eladott darabszám viszont az emelkedett átlagár miatt csak 4 százalékkal nőtt, 2,7 millióra. Noha a vásárlók láthatóan hajlandók egyre mélyebben a pénztárcájukba nyúlni a készülékekért, ezt a hajlandóságot Apple tavaly nem igazán tudta lefölözni, a cupertinói óriás készülékei a hazai közönség nagy részének továbbra is túlságosan drágák. Az Apple telefonjainak részesedése ezért egy hajszállal még vissza is esett, 9 százalékra. Az Extreme Digital számai még aggasztóbbak a cupertinói cég számára, a cégnél tavaly az összes eladott okostelefon 5 százalékán futott iOS, míg ez az érték 2017-ben még 7 százalék volt.

Egyre kevesebben egyre többet

Magyarországon is egyre inkább érvényesülni látszik a globális trend, amely szerint a legnagyobb gyártók minden más szereplőt kiszorítanak a piacról. Jelenleg a Samsung és a Huawei a hazai eladott készülékek több mint háromnegyedét adják - 10 százalékkal többet mint tavaly. Eközben persze azért akadnak új versenyzők hazánkban is, a legígéretesebb közülük a Xiaomi, amely tavaly óta hivatalos jelenléttel is rendelkezik Magyarországon, noha miután szolgáltatói partnersége egyelőre nincs, egyelőre nem sikerült nagy penetrációt elérnie.

Az elemzőcég idén a piac lassulására számít, a vásárolt okostelefonok életciklusának megnyúlása miatt. Ezen a termékfejlesztések következő nagy lépcsőjét jelentő összehajtható kijelzővel szerelt készülékek, mint a Samsung Galaxy Fold vagy a Huawei Mate X megjelenése sem változtat, miután azok a tömegek számára elérhető áron az IDC szerint 2020 előtt biztosan nem érkeznek meg. A várakozásokat ugyanakkor idén még felkavarhatj a Digi belépése a mobilszolgáltatók közé, sok minden múlhat a cég ajánlatain és készülékkínálatán.