Egy USB-C kábellel is beéri a Lenovo utazómonitorja

Az új ThinkPadek mellett egy hordozható monitort is be tudott csempészni az idei MWC-s felhozatalába a Lenovo: a 14 hüvelykes kijelző ThinkVision M14 névre hallgat, és USB-C aljzaton csatlakozik a számítógéphez.

A cég vállalti notebookjaitól megszokott formatervhez illeszkedő eszközt a Lenovo értelemszerűen olyan felhasználóknak szánja, akiknek munkájához utazás közben is jól jön egy második kijelző. A készülék ennek megfelelően könnyen hordozható, mindössze 4,6 milliméter vékony - igaz alul a lehajtható talprésznél valamivel vaskosabb. A monitor nem egész 60 dekát nyom, ekkora plusz tömeg cipelése a legtöbbeknek valószínűleg nem jelent nagy kényelmetlenséget.

A 14 hüvelykes IPS panel felbontása 1920x1080 pixel, maximális fényereje pedig 300 nit, gyártó szerint továbbá az eszköz az NTSC színpaletta mintegy 72 százalékát képes lefedni. A fentebb említett USB-C aljzatból pedig mindjárt két darab is található a kijelzőn, ami a notebookon a kijelző által elfoglalt csatlakozót hivatott kiváltani. Az eszköz egyébként egyetlen USB-C kábellel használható, nem kell hozzá feltétlenül külön tápot csatlakoztatni, így szinte bárhol előcsapható - ugyanakkor ha már a plusz USB-C csatlakozót is használatba vennénk, szükség lesz a monitor tápkábelére és egy fali aljzatra.

A ThinkVision M14 háza a gyártó üzleti notebookjaiból is ismert magnéziumötvözetből készült, maga a panel pedig matt borítást kapott, amely az AnandTech tapasztalatai szerint kiemelkedően jól sikerült, a ThinkPadek kijelzőiről megismert matt bevonatnál is jobb minőséget ígér. A monitor talpa ad helyet a csatlakozóknak, illetve a fényerőszabályzó gomboknak is, továbbá rajta lévő zsanérokkal a panel tetszőleges szögben beállítható - szállításnál pedig a talp egészen visszahajtható. A Lenovo utazómonitorja várhatóan májusban kerül piacra, nettó 250 dolláros áron.