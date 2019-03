Új szintre emeli a mobilos adattárolás tempóját a Samsung

Tömeggyártásba került a piaca első UFS 3.0-s tárolóchipje - közölte a Samsung. A dél-koreai vállalat négy eltérő kapacitással dobja piacra a NAND-alapú fejlesztést. Első körben a 128 és 512 gigabájtos chipek érkeznek, ezeket már szállítja a Samsung. A nagyobbik, fél terás modell tempója említésre méltó, az ugyanis szekvenciális olvasásnál elérheti 2100 MB/s-ot, amely nagyjából megfelel a középkategóriás PC-s NVMe SSD-k értékének. Bár a chipek már elérhetőek, a Galaxy S10 sorozat rajtjára nem lett kész a fejlesztés, az elsőként a Galaxy Foldba kerülhet be.

A dél-koreai vállalat fejlesztése az ötödik generációs, 96 rétegű 3D NAND-ra épül. A TLC, azaz cellánként három adatbit tárolására képes megoldás lapkánként 512 gigabit (64 gigabájt) tárkapacitást nyújt, a Samsung ebből nyolc darabot tokoz egybe 512 gigabájtos USF 3.0 chipjében. Ezek a gyártó legfejlettebb NAND-jai, amelyeknek hála magas átviteli sebességre képes a beágyazott tároló. A már említett, 2100 MB/s-os olvasás mellé 410 MB/s-os szekvenciális írás társul, véletlenszerű műveletek esetében pedig 68 000/63 000 IOPS-ot ígér a Samsung.

A mindössze 11,5 x 13 milliméteres alapterületű chip az UFS 3.0 átviteli szabvány kétcsatornás variánsát használja, amellyel 2,9 GB/s-os elméleti maximum átviteli sebesség érhető el. A szabványt egy évvel ezelőtt véglegesítette a JEDEC, ami vélhetőn lassan, de biztosan átveszi majd a piacon elterjedt 2.1-es megoldások helyét. A különféle, UFS verziókat támogató beágyazott tárolóchipek mellett a belépőszinten még eMMC-s megoldások is találhatóak. Bár ezeknél az UFS több szempontból fejlettebb, implementációja költségesebb, ezért jellemzően csak a közép- és felsőkategóriás készülékekben kap helyet a szabványra épülő chip.

A Samsung egyébként a közelmúltban jelentette be a piac első 1 terabájtos UFS chipjét. A kapacitásrekorder fejlesztés ugyanakkor még a szabvány 2.1-es verziójára épül, amely többek között alacsonyabb, 1000 MB/s-os szekvenciális olvasási tempóban mutatkozik meg. A most bejelentett 3.0-s termékcsaládból is lesz 1 terabájtos variáns, ám ez csak valamikor az év második felében kerül piacra a 256 gigabájtos modellel együtt.