Beágyazott eszközökhöz szánt SDK-val állt elő a Google

Új, nyílt forrású SDK-val célozza a beágyazott eszközökön dolgozó fejlesztőket a Google: a Cloud IoT Device SDK több, Embedded C-ben írt kliens libraryből épül fel, amelyeken keresztül a fejlesztők biztonságosan csatlakozhatnak és kezelhetik az eszközöket a Cloud IoT Core-ral, illetve a provisioning feladatokat is elláthatják. Az SDK kifejezetten a kis méretű, alacsony fogyasztású eszközöket célozza, mint például a Wi-Fi-s okosotthon eszközök.

A megoldás már a Google több partnerének termékein is elérhető, a fejlesztőcsapatok azonban igény szerint egy sor 32 bites mikrokontrollerre, illetve valósidejű operációs rendszerre is portolhatják a Cloud IoT Service SDK-t, mint a Zephyr, az ARM Mbed OS vagy a a FreeRTOS kernel. Az SDK továbbá a POSIX támogatással rendelkező operációs rendszereken is bevethető.

A Google szerint a megoldás egy pehelysúlyú BSP-vel (Board Support Package) dolgozik, amellyel új funkciók gyorsan és kis energiabefektetéssel élesíthetők a rendszereken. Az SDK emellett tartalmaz minden biztonsági követelményt, amely az IoT Core-hoz való csatlakozáshoz használt JWT (JSON Web Token) azonosításhoz szükséges, továbbá kész integrációt kínál harmadik féltől származó TLS stackekhez is, mint a wolfSSL vagy az mbedTLS, illteve a TLS 1.2-t és számos SE (Secure Element) támogatása is adott.

Az SDK továbbá hálózati biztonsági logikával is kiegészül, amely segít meggátolni például az akaratlan DDoS eseményeket, egy-egy szolgáltatásleállás után. A vállalat emellett hosszú távú Cloud IoT Provisioning támogatást ígér. A fejlesztőkészlet az visszafogott erőforrásokkal dolgozó eszközöket is támogatja, akár 25 kilobájt flash memória mellett is.

A keresőóriás célja, hogy az SDK-val a beágyazott rendszerekkel foglalkozó mérnökök gyors ütemben készíthessenek és teszteljenek különböző prototípusokat, így pedig a piacra vitel idejét is lerövidítsék. De a fejlesztőkészletből a félvezetőgyártók is profitálhatnak, hiszen annak birtokában egyszerűen frissíthetik termékeiket a legújabb Cloud IoT Core funkciókkal. A Cloud IoT Device SDK már használatba vehető, azt a Google GitHubon is közzétette. A megoldás kapcsán a Google indulópartnerei között az ARM, a Cypress Semiconductor, a Nordic Semiconductor, az Espressif Systems, a Microchip és az NXP is ott van.