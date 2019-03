Webes fejlesztői eszközökkel jön a Flutter 1.2

Tavaly év végén ért csak első stabil verziójához a Google-től megismert Flutter, a keresőóriás azonban az idei Mobile World Congressen már el is rúgta annak 1.2-es kiadását. A cég az androidos és iOS-es fejlesztést közös nevezőre hozó keresztplatformos frontend fejlesztői keretrendszer első bétáját is az MWC-n leplezte le, egy évvel ezelőtt. A stabil verzió első, 1.2-es verziószámmal rajtoló frissítése több területen is ígér előrelépést, kezdve az általános teljesítményjavulással és bugszűréssel, a meglévő widgetek megjelenésének csiszolásával, illetve új, webes fejlesztői eszközökkel a Flutter appokhoz.

Hogy az első ilyen frissítésről van szó, a verziószám mégis 1.2-es, elsőre némileg ellentmondásosnak tűnhet - a rejtély kulcsa a vállalat fejlesztési ütemtervében rejlik, a cég ugyanis a Flutter esetében nagyjából havi rendszerességgel igyekszik kiadni 1.x számozású béta verziókat, míg élesben bevethető, stabil kiadásokra hozzávetőlegesen negyedévente lehet számítani. A Flutter 1.1 tehát itt még a korábbi, béta frissítést jelölte. A vállalat az új kiadással mind az Androidon használatos Material vizuális tervezési irányelvekre építő widgeteket, mind pedig az Apple Cupertino widgetjeit igyekszik fejleszteni, hogy iOS-en is pixelpontos megjelenítést produkálhasson.

Ugyan inkrementális, de fontos előrelépés, hogy a csapat egy sor új billentyűzetes funkcióhoz, illetve az egérmutató bizonyos tartalmak fölötti elhúzásához kapcsolódó funkciókhoz is élesítette a támogatást, ezzel folytatva a keretrendszer felkészítését az asztali rendszerek támogatására. Ugyancsak lényeges újítás az Android App Bundles csomagformátum támogatása, de a Google szerint egy a térképek, a videolejátszó, illetve a webview is átesett egy sor javításon - a csapat továbbá már dolgozik az alkalmazáson belüli vásárlások támogatásán is. A Flutter 1.2-be továbbá már a Dart 2.2 SDK is eljutott, ami a vállalat szerint jelentős teljesítményjavulást eredményez a lefordított kódban.

Új webes eszköztár

A frissítéssel több új webes alapú fejlesztői eszköz is elrajtol, igaz egyelőre csak "preview" címkével, amelyek az appok teljesítményének elemzését, illetve a debugging feladatokat könnyíthetik meg. Ilyen a Widget Inspector, amellyel vizualizációk készíthetők a rendereléshez használt hierarchiákról, illetve a Timeline View is, amellyel képkockáról képkockára követhetők végig az appokon belüli számítási és renderelési feladatok, így gyorsan kiszúrható vele például hogy mi vezet szaggató animációkhoz. A csomag emellett egy forráskód-szintű debuggert is tartalmaz, továbbá egy logfelületet, ahol az adott app mellett a hálózati események, illetve a maga a keretrendszer tevékenységnaplója is visszakövethető. A vállalat ígérete szerint az első körben webes alapokon rajtoló eszközöket a későbbiekben közvetlenül is beépíti majd az olyan fejlesztői eszközökbe mint a Visual Studio Code.

A keresőóriás azt is elárulta, hogy idén még más fontos újítások is várhatók a Flutter háza táján, az asztali rendszerek felé történő nyitás mellett a webes tartalmakat célzó megoldás is egyre inkább érik. A Flutter runtime webes implementációja egyelőre Hummingbird kódnéven ismert: miután a Dart nem csak ARM kóddá fordítható, de JavaScriptre is, a Flutterrel webes tartalmak is készíthetők lesznek. Itt ráadásul nem Chrome-exkluzív tartalmakra kell gondolni, a Hummingbird szabványos webes technológiákra támaszkodik majd, sőt, igény szerint az adott weboldal JavaScript kódjával is átjárhatóságot biztosít. A Google tervei szerint már a következő hónapok során elérhetővé válik a Hummingbird preview kiadása.

Végül de nem utolsó sorban a vállalat a bejelentéssel a Flutter Create versenyt rajtpisztolyát is elsütötte, amelyen a résztvevőknek Flutterrel kell saját tartalmat készíteniük - legfeljebb 5 kilobájt Dart kód használatával. A nevezéseket április 7-ig lehet leadni, a győzteseket pedig a cég idei fejlesztői konferenciáján, a május 7-9-ig rendezett Google I/O-n jelenti be.