Mindenbe 5G-t tenne a Qualcomm

További 5G-s megoldásokat jelentett be a napokban zajló MWC-n a Qualcomm. A chiptervező vágya szerint a következő években az okostelefonok mellett minél több eszközbe pakolna valamilyen 5G képes fejlesztést. A listán többek között a járművek, illetve a Qualcomm saját, XR (Extended Reality) névre keresztelt AR/VR koncepciója is ott van, amely alapértelmezetten alkalmazná a szabványt. Utóbbi kezdeményezés már az idén testet ölthet, a tervezőcég ugyanis már több partnert is talált az első termékek elkészítéséhez.

A járművekbe szánt rádiós megoldások bár nem számítanak újnak a Qualcomm háza táján, az eddigi megoldások meglehetősen kezdetlegesek voltak. A tervezőcég ezért folyamatosan fejleszti a termékvonalat, amelynek újabb állomása lesz a bejelentett 4G-s és 5G-s platform. Ezek támogatják a C-V2X (cellular vehicle-to-everything) közvetlen kapcsolatot, a több frekvenciasávot támogató, nagy pontosságú HP-GNSS navigációt, illetve RF Front-End (RFFE) funkcióval is rendelkeznek. Ezen, a minél gyorsabb és pontosabb helymeghatározást szolgáló megoldások mellett a járművek közti kommunikáció is megoldott, amelynek hosszabb távon fontos szerepe lesz az önvezető megoldásoknál.

A Qualcomm természetesen nem volt rest kiemelni, hogy kommunikációs megoldásainak mekkora szerepe lesz a következő évtizedre datált önvezető autók fejlődésében. Az öndicsőítés mellett természetesen bőven van igazság ebben, hisz stabil és gyors adatkapcsolat nélkül nehezen készíthető fel a rendszer a váratlan helyzetekre, legyen szó gyorsan változó útviszonyokról vagy egy esetleges balesetről. A chiptervező ezen kívül elmondta, hogy Automotive 5G fejlesztése a piac első dual SIM (pontosabban DSDA) fejlesztése lesz. A megoldás ugyanakkor az első teljesen önvezető rendszerekhez hasonlóan még odébb van. A Qualcomm 2021-re tervezi a chipset tömeggyártásának beindítását, a mérnöki mintapéldányokat viszont már az idei év második felében megkaphatják az érdeklődő partnerek.

"Extended Reality"

A járművek mellett az AR/VR headsetek piacán is szeretné megvetni lábát a Qualcomm. Bár a napokban leleplezett HoloLens 2-be Snapdragon 850 rendszerchip került, a tervezőcég nem éri be ennyivel. Legalábbis ezt támasztja alá az Extended Reality néven futó kezdeményezés, amely a cég legújabb és legerősebb mobilos alkalmazásprocesszorának, a Snapdragon 855-nek az erejét igyekszik kamatoztatni. A koncepció szerint az XR headsetet a kompatibilis okostelefonhoz kell majd csatlakoztatni, amelyre optimális esetben 5G kapcsolaton keresztül is érkezhet a streamelt tartalom, minden bizonnyal a felhőből.

Az elképzelésben nincs forradalmi megoldás, csupán az eddig megismert részelemeket próbálja összeilleszteni a Qualcomm. Erre született 2017-ben a HMD Accelerator Program, amelyben fejlesztőpartnereket igyekezett toborozni a tervezőcég. A programért felelős Hugo Swart szerint célt ért a kezdeményezés, mostanra ugyanis közel egy tucat partnert sikerült összeverbuválni, amelyek között olyan nevek is vannak mint az Asus és az Acer. Amennyiben minden a tervek szerint halad, az első kézzelfogható megoldás már idén, valamikor az év második felében megjelenhet.