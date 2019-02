Új eszözökkel csalhatják vissza felhasználóikat az iOS fejlesztők

Új eszközöket ad az alkalmazásfejlesztők kezébe az Apple, amelyekkel azok könnyebben megtarthatják, illetve aktivizálhatják felhasználói bázisukat. Az újítások kifejezetten az automatikusan megújuló előfizetésekre támaszkodó fejlesztőket célozzák, akik hamarosan külön kedvezményeket nyújthatnak a meglévő, illetve a korábbi ügyfeleiknek, hogy visszacsábítsák azokat az adott szolgáltatásba.

Az úgynevezett promóciós ajánlatok egyelőre béta címkével érhetők el, az érdeklődő fejlesztőknek ugyanakkor érdemes már most bekészíteni a funkciót, hogy azt stabil verzió rajtjával rögtön elérhetővé tehessék alkalmazásaikban. A megoldással lehetőség lesz a meglévő előfizetőket, illetve azokat is célba venni, akik korábban már lemondták előfizetéseiket. A kijelölt időszakra vonatokzó egyedi ajánlatok vonatkozhatnak az adott csomag előfizetési díjára, de a fejlesztők akár kedvezményes előrelépést is ajánlhatnak ügyfeleiknek, egy magasabb kategóriás szolgáltatáscsomagra. Természetesen miután a fejlesztő által kijelölt promóciós időszak lejárt, az előfizetés automatikusan visszaáll a eredeti díjszabásra.

Az új opciók célja, hogy megkönnyítse az alkalmazások készítőinek a passzív felhasználóbázis újbóli felpezsdítését, illetve az elvándorolt felhasználók visszacsalogatását az adott szolgáltatásba. A megoldással többféle kedvezményes fizetési konstrukció kijelölésére is lehetőség van, igény szerint lehet előre, vagy használatarányosan is elkérni a kívánt összeget - valamint ingyenes próbaidőszakok is adhatók a felhasználóknak.

Az Apple egy előfizetés mellé legfeljebb tíz aktív ajánlatot engedélyez. Az ajánlatok földrajzi hely szerint is kioszthatók, az App Store-ban ugyanakkor - szemben például az új felhasználók begyűjtését célzó bevezető ajánlatokkal - nem jeleníthetők meg. A megoldás az iOS 12.2, macOS 10.14.4, illetve a tvOS 12.2 és újabb rendszereken lesz elérhető. Az érdeklődőknek már most érdemes használatba venni az Xcode 10.2 bétáját, illetve az ajánlatok teszteléséhez implementálni az új StoreKit API-kat. Ezután az említett rendszerek béta verzióin már ki is próbálhatók a promóciós ajánlatok. Hogy a megoldás mikor lesz élesben is elérhető, a cupertinói óriás egyelőre nem árulta el, mindössze annyit közölt, annak érkezésére "hamarosan" számíthatunk.