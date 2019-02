Bemutatkozott a HoloLens 2

Több éves hallgatás után az idei MWC-n végre bemutatkozott a Microsoft AR headsetének új generációja, a HoloLens 2. Az elsősorban nagyvállalati felhasználókat, fejlesztőket célzó szemüveg eredeti modellje mintegy négy évvel ezelőtt látott napvilágot, azóta pedig bár többször is felröppentek a pletykák az új verzióról, a megjelenés eddig váratott magára. Mint 2017-ben kiderült, a késlekedés egyik oka az volt, hogy a vállalat egyszer már törölte az eredeti terméktervben szereplő második verzió piacra dobását, és rögtön a harmadik kiadással tervezte követni az első modellt, ígérete szerint 2019-ben. A vállalatnak ehhez a célkitűzéshez már sikerült tartania magát, így a HoloLens 2-ről (azaz valójában a harmadik verzióról) végre lehullt a lepel.

Kényelmesebb és többet mutat

Az új modell több területen is újít, és a redmondi óriás szerint az első kiadás talán legnagyobb gyengeségét, azaz a szűkös látómezőt is orvosolja. Az eredeti HoloLensnél ugyanis sokat emlegetett probléma volt, az erősen korlátozott, 35 fokos látómező - ez korábbi tapasztalatink szerint nagyjából akkora képet adott, mint egy másfél méterre elhelyezett, 17 hüvelykes kijelző. A második generáció ezt az értéket a gyártó szerint megduplázza, azaz 70 fok környékén alakul. Ahogy a cég fogalmaz, a látótérbe fokonként 47 pixelt tudott belezsúfolni - a Road to VR szerint ehhez képest a jelenlegi vezető VR headsetek, mint a HTC Vive Pro fokonként nagyjából 16 pixelből gazdálkodik. Ezzel a HoloLens 2 megtartotta az előző generáció izmos pixelsűrűségét, miközben a látómező növekedett. A vállalat szerint ilyen érték mellett még egy weboldal 8-as betűmérettel szedett szövege is jól olvasható.

Az immerzió növeléséhez az első generációnál olykor nehézkes gesztuskövetésen is csiszolt a vállalat, egy új ToF (Time of Flight) térérzékelő segítségével. Míg a korábbi modellnél a virtuális tárgyakkal való interakcióhoz előre kijelölt gesztusokra, kézmozdulatokra volt szükség, az új változatban a cég szerint a megjelenített objektumok már "ösztönös" mozdulatokkal is közvetlenül manipulálhatók, akárcsak a valós tárgyak - a bemutatón az egyik fejlesztő például egy virtuális zongorán is játszott, természetes mozdulatokkal. A headset mindezek mellett szemmozgás-követéssel is kiegészül, illetve íriszfelismerésre is képes, a vállalati felhasználók Windows Hellóval történő bejelentkeztetéséhez.

A fejlesztés során ugyancsak fontos szempont volt a kényelem növelése, a HoloLens 2 ezért könnyű, szénszálas házat kapott, továbbá a headset üvege egyszerűen fel is hajtható ha épp útban lenne. Az új modell továbbra is gond nélkül viselhető szemüveg fölött is - a cég szerint akár órákon keresztül. Azt ugyanakkor a Microsoft nem közölte, pontosan mekkora az új modell tömege, a vállalat mindenesetre "háromszor kényelmesebb" viseletet ígér, jelentsen ez bármit is.

A Microsoft az új hardver mellett az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat is igyekezett kiemelni, mint a Dynamics 365 Remote Assist, Layout és Guides - utóbbi lehetővé teszi a munkafolyamatok virtuális dokumentációját, hogy aztán arra az új dolgozók egyszerűen betaníthatók legyenek a headset használatával. Az eszközben egyébként egy viszonylag erős alkalmazásprocesszor, a Qualcomm Snapdragon 850 dolgozik, a vállalat második generációs, saját fejlesztésű HPU-jával (Holographics Processing Unit) kiegészítve. A headset még idén kapható lesz, az elődhöz hasonlóan csillagászati, nettó 3500 dolláros árcédulával - persze ahogy akkor, a cég most sem a konzumer közönséget célozza vele, sokkal inkább a vállalati felhasználókat, fejlesztőket. Számukra a gyártó ráadásul egy külön programot is indít, amelynek keretében azok saját igényeiknek megfelelően szabhatják testre az AR headsetet - a Microsoft egyik régi partnere, a Trimble például már be is mutatta munkavédelmi sisakkal egybeépített HoloLens 2 megoldását.

Meglepetés Kinect

De más érdekes újdonság is volt a cég tarsolyában, a vállalat Azure Kinect DK fejlesztőkészletét is leleplezte. Ahogy a termék nevéből is sejthető, egy vállalati felhasználókat célzó, térérzékelő kameráról van szó. Az eszközben ugyanaz a házon belül fejlesztett ToF szenzor található, mint a HoloLens 2-ben, továbbá egy 12 megapixel felbontású kamera is elfért benne, illetve egy 7 mikrofonból álló érzékelőrendszer. Az eszköz USB-C aljazton keresztül kapcsolódik a külső hardverekhez. A Microsoft különböző IoT megoldásokban képzeli el az eszközt, egyik partnere, az Ocuvera például kórházakban alkalmazza a szenzorokat, ahol azok megbotló, eleső betegeket észlelve figyelmeztetik a személyzetet.

A vállalat az Azure Kinect DK-hoz tartozó dokumentációt már elérhetővé tette, az érdeklődők azt már átböngészhetik. A kamera nettó 400 dollárért előrendelhető, és várhatóan idén június végén kerül a boltokba.