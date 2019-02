Megnőtt a kompakt ThinkPad

Bár első blikkre az X390 nem sokat változott az elmúlt 2-3 évben megismert vonalhoz képest, alaposabban szemügyre véve már kiderül, hogy a Lenovo dobta a hosszú évekig alkalmazott 12,5 hüvelykes kijelzőt, helyére pedig egy 13,3 hüvelykes panelt pakolt. A váltás üdvözlendő, a korábbi panelhez ugyanis a HD felbontás túl kicsi, a Full HD pedig túl nagy volt, legalábbis az olykor nem túl dekoratív végeredményt nyújtó felskálázás nélkül.

A HD felbontású TN panel opciója ennek ellenére megmaradt. E helyett azonban kétség kívül érdemesebb a Full HD felbontású IPS-t választani, amelyhez opcionálisan érintésérzékenységet vagy PrivacyGuard képességet igényelhet a vásárló. Ez utóbbival gombnyomásra minimalizálható a képernyő betekintési szöge, sőt, a Lenovo szerint a rendszert azt is képes érzékelni, ha valaki a vállunk felett kukucskálva a képernyőnket bámulja. Jó hír, hogy a bő 6 százalékkal nagyobb kijelző miatt csupán néhány milliméterrel kellett megnövelni a gép méreteit, hála az 50 százalékkal vékonyabb kávának. A szélesség 4,2, a mélység 7,4, a magasság (vagy vastagság) pedig csupán 0,9 milliméterrel gyarapodott, miközben a notebook 20 grammal lett nehezebb.

A gépház belsejébe az idei év sztenderd hardvere került az Intel "Whiskey Lake" processzorok formájában. A Core-i5 8265U és Core-i7 8565U egyaránt négymagos, a két modell között elsősorban az órajelek okán van különbség: míg az i5 1,6/3,9, addig az i7 1,8/4,6 GHz-es (alap/turbó) frekvencián üzemel. A házi bővítést meghiúsító trendnek megfelelően a DDR4-es memória ebben az esetben is forrasztott, kapacitása pedig akár 32 gigabájtis lehet, igaz ez az opció csak valamikor nyáron élesedik. A (vélhetően) M.2 foglalatos PCIe SSD kapacitása hivatalosan 1 terabájtig skálázható, a beépített akkumulátor pedig az elődhöz hasonlóan 48 Wh kapacitású.

A készülék oldalain két USB-C aljzatot találunk, amelyekből egy Thunderbolt 3 támogatással is rendelkezik - a dokkoló is erre a épít, azzal egy csúszkát elhúzva oldalról köthetjük össze a notebookot. Az X390-en továbbá egy microSD-olvasó, két hagyományos USB, egy HDMI csatlakozó, valamint egy fülhallgató-jack is helyet kapott. A notebook nettó 1100 dolláros ajánlott indulóáron kerül a boltokba április környékén, amely így 10 százalékkal múlja felül az X280 árcéduláját.

A legkisebb Yoga

Az új, X390-es Yoga a "sima" X390 alapjaira épül, így a két két alapvető specifikációi, a processzortól a portokig szinte teljesen egyezik, beleértve a kijelzőpanel képátlójával. A hibrid házba tehát egy 13,3 hüvelykes panel került, ám ebben az esetben csak egyetlen opciót kínál a Lenovo a Full HD multi-touch-os IPS formájában, amit az elődhöz hasonlóan 360 fokban hátrahajtható.

A gyártó kiemeli, hogy a változatlan kijelzőméret ellenére sikerül lefaragni az X390 Yoga méretéből és tömegéből: a notebook szélessége 3,1, mélysége 3,2, magassága (vagy vastagsága) pedig 2,3 milliméterrel csökkent, ezzel párhuzamosan pedig nagyjából 70 gramm eltűnt a készülék tömegéből. Ugyancsak említésre méltó, hogy az X390 Yoga is megkapta a ThinkShutter kamerareteszt. A hibrid notebook várhatóan május környékétől lesz rendelhető nettó 1360 dolláros indulóáron.