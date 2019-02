Jövőre érkezhet az Apple processzoros Mac

A híroldal egy neve elhallgatását kérő Intel forrásra alapozza állítását. Az aktuális processzorbeszállító arra számít, hogy partnere jövőre indítja meg a régóta a levegőben lógó architektúraváltást. A Kalamata kódnév alatt futó projekten már évek óta dolgozik az Apple. A váltás előszele a tavaly bemutatott Project Marzipan, amivel az iOS és macOS közös fejlesztői platformot kap, ami jelen állás szerint a két operációs rendszer egyik következő új főverziójával futhat be, 2021-ben.

Az Intel szivárogtatása egybevág Mark Gurman korábbi értesülésével. Az Apple-specialista újságírók között hiteles Gurman tavaly áprilisban azt állította, hogy legfeljebb további két évet kell várni a Kalamata kódnév alatt futó projekt első kézzel fogható eredményeire. Ennek egyik pontja, hogy az Inteltől megszabadulva már PC-ikbe is házon belül tervezett központi egységeket pakolnak a cupertinóiak. Ezzel a cég a notebookjainak és asztali számítógépeinek fejlesztését is szinte teljesen saját kezébe veheti, amely nagyobb mozgásteret, nem utolsó sorban pedig vastagabb profitot hozhat a konyhára.

A projekt legfőbb célja mégsem ez, hanem a három nagy platform, vagyis az iPhone és iPad, illetve a Mac konvergenciája, amelynek egyik lépcsője a közös, ARM utasításarchitektúra. A közös fejlesztői platformot a Project Marzipannal hozza az Apple, amivel az iOS-es fejlesztőknek szeretné elérhetőbbé tenni asztali operációs rendszerét. A mobilos platformra hihetetlen számú fejlesztő készít jobbnál jobb alkalmazásokat, az így megszerzett tudása csak nagyon nehezen vihető át az asztali rendszer világába. Bár sok a hasonlóság (például az Objective-C és a Swift nyelv) a két platform között és API-k szintjén is sokat örökölt az iOS a macOS-től, az egyszeri mobilfejlesztő számára az asztali platform gyakorlatilag idegen.

A saját központi egység persze az Apple számára is új lehetőségeket termet. A Mac gépek processzorait (is) tervező és gyártó Intel az elmúlt pár évben szinte teljesen megtorpant a fejlesztésekkel, a magszám és az órajel emelésétől eltekintve alig mutatott újat, innovációnak nyoma sincs. Eközben az Apple nagy lépésekkel menetelt "A" jelölésű CPU-ival, igaz a volt honnan fejlődni. A saját tervezésű processzoroknak hála ugyanis a ráutaltság is megszűnne. Jelen esetben a Macek útitervét minden esetben az Inteléhez kell igazítani, amely vélhetően már böki a főkomponensek tekintetében egyre inkább saját lábra álló, lassan, de biztosan vertikálisan integrálódó Apple csőrét.