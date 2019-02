Frissítette önálló VR headsetét a HTC

Frissített VR headsettel vág az idei Mobile World Congress elé a HTC: a vállalat önálló VR szemüvegén, a Vive Focuson végzett ráncfelvarrást. Utóbbi eredetileg még 2017-ben mutatkozott be, azóta ugyanakkor a vállalat fő riválisa, az Oculus már második önálló VR szemüvegét is bejelentette az Oculus Quest formájában, amely az elődnél jóval pontosabb mozgáskövetést ígér. A HTC válaszlépése erre a Vive Focus Plus, amelyben a cég az ismerős vas és dizájn mellett ugyancsak felturbózta a kontrollerek kezelését.

A legfontosabb újdonságot ennek megfelelően a headsethez mellékelt két új, hat szabadságfokú kontroller jelenti, amelyek helyzetének meghatározásához a headset rendhagyó módon ultrahangos technológiát használ - noha ennek működéséről egyelőre nem számolt be részletesen. A kontrollerek továbbá nyomásérzékeny, analóg gombokkal is kiegészültek a pontosabb interakció végett a virtuális tárgyakkal.

A motorháztető alatt viszont nem érdemes nagy újításokra számítani, a Vive Focus Plust továbbra is a 2017-ben megismert Qualcomm Snapdragon 835 lapka hajtja, a Road to VR információi szerint továbbá 4 gigabájt RAM és 32 gigabájt háttértár került bele, illetve egy 4000 mAh kapacitású akku és a mezei Vive Focusból már ismert 3k, azaz 2880x1600 pixel felbontású kijelző. A 110 fokos látószögű megjelenítő ugyanakkor új lencsék mögé került, ami a gyártó szerint érezhetően szebb képet eredményez.

A headset a gyártó WAVE platformjára támaszkodik, illetve ahhoz a cég SDK-t is kiad, hogy a fejlesztők az asztali Vive platformra készült játékokat egyszerűen átültethessék az immár kontrollerekkel is felszerelt önálló eszközre. A készülékről természetesen elérhető az cégtől ismert Viveport online platform is, amelyen keresztül hozzáférhetők a headsetekre készült tartalmak.

A Vive Focus Plus egyelőre ismeretlen áron érkezik, várhatóan az idei év második negyedében - a hagyományos Vive Focus ára egyébként nettó 600 dollár körül alakul. Európában a headset a kifejezetten vállalati felhasználóknak összeállított Advantage csomagban lesz kapható, ami ismét jól mutatja, hogy a VR-nek konzumer helyett a nagyvállalati szektorban sikerül jobban megvetnie a lábát. Ehhez egyébként a headset egy dedikált kiosk üzemmódot is kap, továbbá távoli menedzsment eszközökkel is kiegészül.