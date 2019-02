Xbox One-ra is lecsorog a szabad játékmoddolás

Fontos mérföldkőhöz érkezhetnek a konzolos játékok: a Paradox Interactive és a Microsoft együttműködése értelmében már nincs szükség sem a konzol fejlesztője, azaz a redmondi óriás, sem pedig a játékkiadó jóváhagyására a szárnyai alá tartozó címek moddolására. Ha több kiadó is követi a svéd videojáték-fejlesztő cég példáját, a konzolon elkezdhetnek terjedni a PC-n már megszokott, felhasználók által készített kiegészítő tartalmak a játékokhoz.

A játékosok által készített modok persze eddig sem voltak teljesen idegenek a konzoloktól, mint azt az Ars Technica is írja, a Fallout 4 esetében például már 2016-ban lehetőség nyílt, mind Xbox One-on, mind PlayStation 4-en modok készítésére. De a Paradox sem most kezd először tapogatózni a területen, tavaly a Cities: Skylines-nál is lehetőséget adott a moddolásra Xbox One-on.

A mostani kezdeményezés a fentiektől abban különbözik, hogy a játékosoknak az elkészített modokat mind jóvá kellett hagyatniuk a konzol gyártójával, illetve a játék kiadójával is - szemben a PC-s ökoszisztémával, ahol a legtöbb esetben a játékosok szabadon hozhatnak létre kiegészítő tartalmakat kedvenc címeikhez. Az új modok kiadása emiatt konzolon jellemzően rendkívül erőforrás-igényes feladat, mindegyik fél számára - így pedig drága és lassú is.

Az új rendszerben, a Paradox Interactive játékainál legalábbis nem lesz szükség Xbox One-on a közzétételt megelőző jóváhagyatásra - persze így sem lehet majd bármilyen tartalmat publikálni, a vállalat a megjelenés után továbbra is ellenőrzi majd a játékosok által készített tartalmakat, a jogsértő, obszcén vagy egyéb módon szabálysértő modokat pedig törli majd. A játékfejlesztő a közeljövőben ígérete szerint még tovább megy majd, és egy közös webes felületet hoz létre, ahol a PC-s és konzolos játékosok egyaránt elérhetik majd a különböző címekhez készült kiegészítéseket. A program első körben a fejlesztő Surviving Mars című játékával indul, amelyhez 30 darab, PC-n már bizonyított mod válik Xbox One alatt is elérhetővé. A cég ígérete szerint még idén minden Xbox One-on elérhető címénél biztosítja majd a moddolás lehetőségét.

A Microsoft az utóbbi egyre nagyobb hangsúlyt fektet rá, hogy platformját minél szélesebb tömegek felé nyissa meg, illetve minél több potenciális felhasználó számára tegye vonzóvá - a vállalat néhány hete jelentette be az Xbox Live érkezését Androidra, iOS-re és Nintendo Switch-re is, illetve az utóbbi években sorozatosan kebelezi be a játékstúdiókat. A redmondi óriás láthatóan igyekszik behozni lemaradását a rivális Sony mögött, amely a PlayStation 4 eladásaival jócskán megelőzte a céget - ugyanakkor jóval zárkózottabb üzletpolitikát folytat. Ha a Paradox Interactive példáján felbuzdulva több kiadó is nyit a szabadabb moddolás felé, az a hasonló tartalmakat kedvelő játékosokat a Microsoft platformja felé tolhatja el.