A sportolókat célozzák Samsung új viselhető eszközei

Az új csúcstelefonok mellett több viselhető eszközzel is készült a vállalat tegnapi bejelentésére: a vállalat legújabb okosóráját a Galaxy Watch Active-ot, a Galaxy Fit és Galaxy Fit E okoskarkötőket, illetve a Galaxy Buds vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatta.

Az okosórákkal és okoskarperecekkel, azok nevének megfelelően a cég elsősorban a sportolni vágyókat veszi célba. A Galaxy Watch Active ismerős formatervvel és Tizen rendszerrel érkezik, noha a kerek kijelzőt övező készülékházat a gyártó idén még inkább elvékonyította. Az 1,1 hüvelykes, 360x360 pixeles kijelző köré így már nem fért el a vállalattól megismert, intuitív kezelést lehetővé tevő elforgatható gyűrű, az óra két fizikai gombjával és persze az érintőkijelző tapogatásával kell beérni. Az óra belsejében egy Exynos 9110 rendszerchipet, valamint 768 megabájt RAM-ot és 4 gigabájt tárhelyet találunk, illetve egy a területen átlagosnak mondható, 230 mAh kapacitású akkut. A pakkból a GPS és az NFC sem maradt ki, mindezt a vállalat egy 5 ATM vízállóságú házba csomagolta, amelynek hála nem csak a zuhany alá, de úszni is magunkkal vihetjük az órát.

A Galaxy Watch Active egész nap követi a felhasználó aktivitását, a sportteljesítmény mellett a stressz-szintet is szemmel tartja, illetve alváskövetésre is képes, így monitorozható vele az alvás hossza és minősége. Az eszköz alján természetesen ott a kötelező pulzusmérő, de az óra vérnyomásmérés-funkciót is kapott. A Watch Active egyébként a különböző sportokat is igyekszik közbeavatkozás nélkül felismerni, összesen 39 mozgásformát különböztet meg automatikusan. A Galaxy Watch Active hazánkban várhatóan március végén rajtol, bruttó 80 ezer forintos ajánlott fogyasztói ár környékén .

Galaxy Fit és Fit E okoskarperecek



A vállalat két sportkarperece egyszerűbb konstrukciókkal célozza meg a sportkedvelőket, akinek nincs szüksége teljes értékű okosórára. Az eszközök a gyártótól ismert hosszúkás érintőkijelzőt kapták, ez a Galaxy Fitnél 0,95 hüvelykes, 120x240 pixel felbontással, míg a Fit E esetében 0,74 hüvelyk, 64x128 pixellel. Az eszközökön már nem Tizen, hanem egy pehelysúlyú valósidejű rendszer, Realtime OS fut, amellyel a gyártó ütős, egy hetes üzemidőt ígér - a nagyobb modellben egyébként 120, a kisebben 70 mAh kapacitású akku található.

A két eszköz közül nem meglepő módon a Galaxy Fit kínál pontosabb követést, a nagyobb panel mögé egy giroszkóp is befért, amely egyebek mellett a mozgásformák felismerésében segíthet, ez a Fit E-ből már kimaradt. Ugyanakkor mindkét eszközbe jutott pulzusmérő, és vízállók is, így a Galaxy Watch Active-hoz hasonlóan úszni is magunkkal vihetjük őket. A Galaxy Fit E már áprilisban elérhetővé válik hazánkban is, bruttó 13 ezer forintos árcédulával, míg a Galaxy Fitre májusig kell várni, ajánlott fogyasztói ára pedig 30 ezer forint lesz.

És a füles



A Samsung frissen bejelentett vezeték nélküli fülhallgatói a Galaxy Buds eszközök is említést érdemelnek - már csak azért is, mert a gyártó azokat az előrendelt S10 modellekhez is hozzácsapja. A fülesek egyértelműen az Apple AirPods fülhallgatói ellen indulnak hadba, egy előnyt pedig rögtön ki is pipálhatnak a riválissal szemben, méghozzá a vezeték nélküli töltős tokot, amelyben a két fülhallgató érkezik. A fülesektől a gyártó hat óra üzemidőt ígér, amely a tok beépített akkujával további hét órával toldható meg. A Galaxy Buds természetesen támogatja a Bixby asszisztenst, de a Google Assistant is kezelhető vele, így egy sor hangalapú vezérlőfunkciót támogat. A készülék már a Bluetooth 5 szabványt is támogatja, a gyártó ígérete szerint villámgyorsan párosítható a telefonokkal. A Galaxy Buds Magyarországon 49 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron lesz megvásárolható, március végétől.