Közel 15 év késéssel érkezik az első 4 GHz-es Pentium

Közel 15 éves késéssel dobta piacra első 4 GHz-es Pentium processzorát az Intel. A G5620 a chipgyártó első olyan Pentium márkájú processzora, amely eléri a szóban forgó órajelet. Az Intel eredetileg 2004-2005 környékén szerette volna kiadni első 4 GHz-es asztali processzorát, ám gyártástechnológiai kihívások, illetve az időközben elkaszált Netburst vonal miatt inkább törölte útitervéből a terméket. A döntés végül kifizetődött, a vakvágánynak bizonyult termékvonalat leváltó Core processzorok piaci sikere pedig mindmáig kitart.

A Pentium Gold G5620 is ennek az ágnak a leszármazottja, a processzor a Coffee Lake család tagja. A termék két processzormagot, illetve az aktív Hyper-Threadingnek hála négy végrehajtószálat kínál. A harmadszintű gyorsítótár mérete 3 megabájt, az integrált grafikus vezérlő szerepét pedig az UHD 630 típusú egység tölti be. A CPU TDP-értéke 65 watt. Ezzel a termék a középmezőnybe tartozik, ennél csak a "T" jelölésű, kifejezetten alacsony disszipációra tervezett modellek érik be kevesebbel, ezek hőkerete csupán 35 watt.

Nem csak utóbbi, de a 65 wattos érték is kifejezetten kedvezőnek számít a 15 évvel ezelőtti Pentiumok TDP-jéhez képest. A hírhedt Prescott család nem tudott 84 watt alá menni, az erősebb modellek értéke pedig 115 wattig kúszott fel. Végül azonban még az akkor rendkívül magasnak számító értékkel (ma már 200-250 wattos PC-s processzorok is vannak) sem sikerült elérni az áhított 4 GHz-et. Mind a Pentium 4 HT 580, mind pedig a Pentium 4 HT 4.00 kiadását lefújta az Intel, így a 3,8 GHz-es Pentium 4 HT 571 és HT 672 maradt a kínálat csúcsa.

Ennél azonban nagyobb érvágás volt, hogy a komplett Netburst család zsákutcának bizonyult. A 2000-es évek legelején az Intel még arra apellált, hogy merőben új mikroarchitektúrájával sikerül elérni a 10 GHz-es határt. Pár évvel később nyilvánvalóvá vált, hogy az ambiciózus cél még nagyon sokáig álom marad a gyártástechnológia szigorú határai miatt. A chipgyártó ezt látva visszanyúlt a Pentium Próval bemutatott P6-ig, amely a mindmáig uralkodó Core család távoli elődjének tekinthető. Ezzel, illetve az órajel skálázódásának határai miatt bevezetett többmagos dizájnokkal mostanára 5 GHz-es órajelig jutott az Intel, lényegesen magasabb IPC mellett.