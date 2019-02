Szkeptikusak az elemzők az Apple videostreaming szolgáltatásával szemben

Néhány hónapja már biztosra vehető, hogy hamarosan saját videostreaming szolgáltatással jelentkezik az Apple. A közeljövőben debütáló fejlesztés Tim O’Shea, a Jefferies elemzője szerint 15 dollár körüli havi előfizetési díjjal érkezhet, 2 dollárral drágábban a legnagyobb konkurens Netflix szolgáltatásánál. O’Shea szerint azonban nem a viszonylag kis árkülönbség miatt lehet majd nehéz a teljesen új versenyzőnek számító Apple dolga. A cupertinói vállalat egyelőre semmilyen saját készítésű tartalmat nem tud kínálni, szemben az említett Netflixszel, amely bővelkedik az ilyen, igazán sikeres filmekben és sorozatokban. Az Apple helyzetét tovább nehezíti üzletpolitikája, mely eddigi gyakorlata szerint 30 százalékos disztribúciós költséget jelentene a hollywoodi filmstúdióknak.

A Jefferies elemzője szerint az Apple a Netflixhez viszonyítva töredékét költi az exkluzív tartalmakra. Márpedig a konkurensnek ez az aduásza, a Netflix Originals tartalmak rendkívül sikeresek. A cég legutóbbi pénzügyi jelentéséből többek között kiderült, hogy a tavalyi negyedik negyedévben bevonzott 8,8 millió újabb fizető felhasználó a saját gyártású tartalmaknak hála regisztrált. Ezek között olyan népszerű sorozatok vannak, mint a Black Mirror, amelyben a cég az interaktív filmnézéssel kísérletezett "több ezer lehetséges útvonalon" és többféle filmvégződésen keresztül.

A 30 százalékos disztribúciós költséggel kapcsolatban O’Shea elmondta, hogy az több nagy stúdió számára nehezítheti meg a szerződés aláírását. Ahogy arról a HWSW már korábban többször beszámolt, alapfelállásban az Apple rendkívül magas, 30 százalékos jutalékot tart meg a csatornáin keresztül, például az iTunes-on és App Store-on értékesített tartalmakból, alkalmazásokból. Az egyesek által irreálisnak tartott sápot egyes cégek, többek között a Netflix is, igyekszik megkerülni. A videostreaming szolgáltatás közvetlenül a saját fizetési oldalára irányította a felhasználókat az Apple rendszere helyett.

Tavaly év végére a Netflix már globálisan minden országban az új fizetési módot alkalmazta, ezáltal pedig megvonta a részesedés kifizetését az alkalmazásbolttól az appot újonnan letöltő felhasználók esetében. A Sensor Tower adatai szerint a Netflix eddig összesen 1,5 milliárd dolláros bevételt generált az iOS felhasználókon keresztül, amelyből a 30 százalékos disztribúciós költséggel számítva 450 millió dollár járt az Apple-nek. A 2018- as adatok szerint pedig 853 millió dollárt gyűjtött be ez az egyetlen alkalmazás az App Store-on keresztül, amelyből 256 millió dollárt kapott (volna) az Apple - idézi a TechCrunch. A számadatok egyébként a 30 százalékos részesedést tartalmazzák, bár a regisztrált felhasználók első éve után az Apple már "csak" 15 százalékot von le az előfizetési díjakból (sőt a Daring Fireball szerint a Netflix eleve 15 százalékos speciális szerződéssel rendelkezett), de az adatok így is jó viszonyítási alapot nyújtanak.

A Jefferies elemzője szerint érthető okokból az Apple videostreaming szolgáltatásában nem lesznek ott a Netflix tartalmai, egyelőre pedig az HBO is ódzkodik a szerződés aláírásától. Utóbbi annak fényében nem meglepő, hogy az ugyancsak számos saját tartalmat kínáló Time Warner leánynak is van saját szolgáltatása, illetve ehhez szükséges alkalmazása. Ilyen nagy nevek, illetve megfelelő számú és minőségű saját tartalom nélkül nehézen teheti majd vonzóvá saját megoldását az Apple. Vélhetően a Disney sem lesz ott a listán, amely saját konkurens szolgáltatáson dolgozik, így tartalmai hamarosan már a Netflixról is lekerülnek.

A cupterinói vállalat számára ugyanakkor kellemes hátszelet jelenthet a legutóbbi adatok szerinti 1,4 milliárd darabos aktív eszközszám. O’Shea szerint ezt meglovagolva 5 év alatt akár 250 millió előfizetőt is behúzhat az Apple, amely nagyjából 5 százalékos forgalomnövekedést jelentene. Összevetés gyanánt: a Netflix jelenleg 139 millió előfizetőt számlál, ami a legutóbbi negyedévben 4,19 milliárd dolláros forgalmat hozott a konyhájára.