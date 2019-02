3D arcmodellt épít a frissített ARCore

Frissül a Google kiterjesztett valóság keretrendszere, az ARCore: az immár 1.7-es verziószámnál járó megoldás új szelfi-animációkat, illetve jobb felhasználói élményt ígér a technológiára támaszkodó alkalmazásokban.

A leglátványosabb újítás a szelfik terén várható, az Augmented Faces API-nak hála, amely a telefonok előlapi kamerájára támaszkodik, amelynek segítségével egy 468 pontból álló 3D pontháló-modellt készít a felhasználó arcáról. Erre aztán tetszőleges effektek húzhatók rá, az ismert szem- és szájkövetésnél jóval pontosabb arckövetéssel rendelkező maszkoktól akár a bőrhibák virtuális, valós idejű retusálásáig. A megoldás a Facebook Messengerből vagy Snapchatből ismerő szelfi-effektusokhoz hasonló, noha pontosabb és látványosabb végeredményt ígér.

Az új verzióval a Sceneform animációk támogatása is megérkezik, az Arcore 1.7-ben továbbá a felhasználói élményt is igyekszik a Google jobbá egyszerűbbé tenni, egy sor új, Arcore Elements név alatt érkező AR UI komponenssel, amelyeket korábban a cég már felhasználói tesztekkel is validált. Ezek a UI elemek a Unityhez tartozó ARCore SDK-ban megtalálhatók, azokkal továbbá a Google által kijelölt AR-es felhasználói élményre vonatkozó irányelvek is egyszerűbben követhetők.

Az új UI komponensek közül a cég a Plane Finding és az Object Manipulation elemeket emeli ki: előbbi az appok egyszerűbb kalibrálását teszi lehetővé a sík felületekhez a felhasználók számára, míg utóbbival különböző gesztusokkal manipulálhatók a virtuális objektumok. A vállalat tervei szerint a későbbiekben további bővíti majd az ARCore Elements listát. A frissítéssel továbbá a vállalat az adott AR élmény és a kamera közötti váltást is gördülékenyebbé teszi. Az ArCore 1.7 SDK-k már letölthetők, a Googlet továbbá egy dedikált ARCore Elements androidos alkalmazást is kiad, különböző példákkal és útmutatókkal a megoldás használatához.