Újraindult az iPhone 8 és 7 forgalmazása Németországban

Újraindította az iPhone 8 és 7 készülékek decemberben kényszerűen leállított németországi forgalmazását az Apple. A cupertinói vállalat a megoldáshoz kénytelen volt az ügyet kirobbantó Qualcomm termékeihez nyúlni. A német piacra szállított friss modellekben ugyanis már nem az Intel és a Qorvo chipjei vannak, amely utóbbi miatt a müncheni regionális bíróság megtiltotta az iPhone 8 és 7 hivatalos forgalmazása. Rövid nyilatkozatában az Apple annyit közölt, hogy nem volt más választása, mint leállítani az Intel-Qorvo rádiós egységgel szerelt készülékek szállítását. A cupterinóiak szerint Qualcomm gyakorlatilag arra használja a bíróság határozatát, hogy chipjeinek visszautat taposson ki az iPhone-ohoz.

Az ügy pikantériája, hogy alapvetően nem az Intel modemeivel akadt gondja a Qualcommnak majd a müncheni bíróságnak, hanem az ahhoz társuló Qorvo rádiós chippel. A Qualcomm szerint a cég az envelope tracking technológia implementálásnál használta fel jogtalanul szellemi tulajdonát. Ez egy olyan energiagazdálkodási megoldás, amellyel a rádiós átvitelhez mindenkor szükséges jelerősség függvényében, dinamikusan változtatható a tápellátás feszültsége. Ennek hála a fix paraméterezéssel szemben lényegesen hatékonyabb lehet a rádiós jelerősítő működése, kedvező rádiós karakterisztikák között jelentős lehet az energiamegtakarítás, mely okostelefonok esetében hosszabb akkus üzemidőt eredményez.

Az Intel modem és a Qorvo rádiós chip azonban a rendszer tervezése okán kéz a kézben jár, így az Apple kénytelen volt mindkét komponenst kicserélni a német piacra szánt iPhone 8 és 7 készülékekben ahhoz, hogy a termékek forgalmazása folytatódhasson az országban. Az ügynek ugyanakkor ezzel még messze nincs vége. A Qorvo jogi képviselőjének korábbi álláspontja szerint az envelope trackinget támogató alkatrészük nem a Qualcomm szellemi tulajdonára épül. Az amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (International Trade Commission, ITC) már megállapította, hogy a fejlesztés nem sérti az envelope tracking Amerikában bejegyzett szabadalmát.

Az Apple és a Qualcomm csatározása még sokáig folytatódhat a bíróságokon. Egy hónapja az Apple azt hintette el, hogy bár szándékában állt használni a chipgyártó 4G LTE lapkáit legújabb iPhone-jaiban, a Qualcomm nem volt hajlandó azokat biztosítani számára. Az Apple operatív igazgatója, Jeff Williams megerősítette, hogy a chiptervező bár továbbra is értékesít eszközöket a régebbi iPhone-okhoz, mint a 7 és 8 (Plus), a legújabb modellek kapcsán a két vállalat között folyó szabványháború miatt már megtagadta az együttműködést, ezért kényszerült az Apple kizárólag az Intel modemek használatára. Williams januárban azt is szóvá tette, hogy a Qualcomm kiemelten magas licencdíjakat gombol le a cégről, készülékenként mintegy 7,5 dollárt, vagyis az Apple által jogosnak tartott 1,5 dollár mintegy ötszörösét.