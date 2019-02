Az ügyfelek jutalmazását segítené az Amazon új marketingeszköze

Keresztplatformos marketingeszközt jelentett be az Amazon Moments néven, amellyel a legkülönbözőbb online szolgáltatásoknak, kereskedőknek adna lehetőséget hűséges ügyfeleik jutalmazására - akár fizikai termékekkel is. Ez utóbbi az árukészletek összeállításával, szállítással kapcsolatos plusz teendők miatt eddig nehézkes feladat volt, a legtöbben így megmaradtak a különböző appokon belüli ajándékoknál. A Moments lehetőséget ad célzott kampányok lebonyolítására, illetve a vásárlók megjutalmazására akár az alkalmazáson belül, akár egy házhoz szállított termékkel.

A cég példájával élve, egy videostreaming szolgáltatásnak így lehetősége nyílhat egy sorozat első öt részének megnézése után egy a sorozathoz kapcsolódó játékfigurát küldeni a felhasználóknak, egy fitneszalkalmazás pedig a testmozgás kapcsán kitűzött célok teljesítését tudja a megoldással jutalmazni. A Moments CPA (Cost-Per-Action) árazási modellre épít, azaz a szolgáltatást használó cégeknek csak azok után a felhasználói tevékenységek után kell fizetniük, amelyek az általuk felépített jutalmazási konstrukció feltételei között ott vannak.

A szolgáltatás a Moments API-val vehető igénybe, ezek keresztül az ügyfelek meghatározhatják, hogy milyen tevékenységeket szeretnének jutalmazni, ennek megfelelően pedig a rendszer melyeket figyelje. Miután a Moments élesedett, a felhasználók változatlanul használhatják az adott weboldalt vagy szolgáltatást, a jutalmazási feltételek teljesítésével pedig az Amazon osztja ki a jutalmakra vonatkozó URL-eket, illetve maga végzi a kézbesítést is a fizikai tárgyak esetén. Ehhez a felhasználó a kereskedelmi óriástól megszokott kiegészítő szolgáltatásokat is igénybe veheti, mint a Prime tagokat célozó kétnapos kiszállítás. Magukat a jutalmakat a Momentsszel dolgozó cégek ugyancsak az Amazon katalógusából válogathatják ki. A Moments a különböző kampányok létrehozását is támogatja, amelyben a cégek kihívásokat adhatnak meg felhasználóiknak a jutalmakért cserébe.

Az Amazon új marketingeszközét egy sor platformon elérhetővé teszi, a webes tartalmak mellett az iOS, Android, illetve FireOS integráció lehetősége is adott. A Moments szerveroldalon futó API-jának használatához a vállalat szerint nincs szükség a vásárolók személyes adatainak megadására sem - az eddigi tapasztalatok alapján, a Moments teljes integrációja és tesztelése átlagosan egy hetet vett igénybe. Az új szolgáltatás már kipróbálható, azt az elsők között olyan cégek is használatba vették, mint a TikTok, a Washington Post vagy a Sony Crackle.