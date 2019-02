Harmadjára is vár a BSides IT biztonsági konferencia

Már harmadik alkalommal gyűjti össze a BSidesBUD a hazai IT-biztonsági szféra jeles képviselőit, elismert szakembereit, a téma iránt érdeklődő laikusokat és diákokat 2019. március 28-án a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban. A korábbi eseményekre is több mint 400 résztvevő volt kíváncsi, akik számára a kiberbiztonsági téma mellett maga a közösség is fontos húzóerővel bírt. A BSidesBUD2019 viszont nem csak azokat az IT-szakembereket várja, akik szeretnének kapcsolatokat építeni, tapasztalatot cserélni hasonló érdeklődésű és szaktudású emberekkel, hanem az IT-szakos hallgatókat is, akik érdeklődnek az kiberbiztonság iránt és belekóstolnának a témába. A rendezvény jó lehetőséget teremt mindenkinek, hogy képbe kerüljön az IT-biztonság legújabb trendjeivel és a workshopokon keresztül mélyebben megismerkedjen olyan témákkal, amelyekkel egyébként csak drága kurzusokon való részvétellel lenne lehetősége.

Az idei BSides Budapest konferencia összesen 14 érdekes előadással és 5 nagyobb lélegzetvételű workshoppal várja az érdeklődőket egy teljes napon át. A magyar IT-szakemberek mellett érkeznek előadók Luxemburgból, Bulgáriából, Franciaországból, Kazahsztánból, Irakból, Ausztriából, Oroszországból és Németországból, de előad mellettük a szegedi és a budapesti Hackerspace csapata is a színes programban.

A nemzetközi kiberbiztonsági konferencián szó lesz majd többek között a közösségi hálózatokról és az álhírek világáról Tobias Schrödel "comedy hacker" előadásában. Továbbá Kovács Zsombor (MRG-EFFITAS malware kutatója) elárulja, hogyan lehet pentesterré válni, míg a 17 éves Schütz Dávid (InsecureSpace podcastere) bemutatja, hogyan lehet legálisan pénzt keresni szoftverhibák feltárásával. Ezenkívül szóba került, mire lehet a későbbiekben számítani a kvantumkriptográfia területén, vagy éppen hogyan lehet exploitot fejleszteni.

A két órás workshopok résztvevői pedig megtudhatják többek közt, hogyan elemezzenek android alkalmazásokat kártékony kódok után kutatva, hogyan monitorozzák a teljes IT infrastrukturájukat professzionálisan vagy hogyan alkalmazzanak biztonságos konténereket Kubernetes-ben - írja a rendezvény közleménye. Továbbá külön workshop szól majd az OSQuery bemutatásáról is. A konferencia- és workshop termek mellett pedig újdonságot jelent a korábbi évekhez képest az expo tér, ahol kiállítók és a partnerek egy saját színpadon mutathatják majd be az esettanulmányaikat és termékeiket.

BSides-háttér

Az idei BSides Budapest szervezését idén is a Hacktivity IT-biztonsági konferencia csapata vállalta el. A BSides egyébként egy nemzetközi brand része, amelynek keretében a tavalyi évben is több mint ötven konferenciát szerveztek világszerte. A gyökerek 2009-ig nyúlnak vissza, mikor az Egyesült Államokban a Black Hat rendezvényre annyi jó előadó érkezett, hogy nem tudtak a szervezők mindenkit beválasztani hely és idő hiányában. Helyette elindították az ingyenes vagy legalábbis elérhető árú BSides konferenciát, ahová minden IT biztonság érdeklődő eljöhet, és a diákok is megengedhetik maguknak - ezúttal az egyéneknek szóló belépőjegy 12 500 forintba kerül. Az információk mellett a rendezvény lényeges eleme a közösségszervező ereje, mivel ebben a szakmában sokat számít a kapcsolat, a tudás és a megfelelő kérdezés, ha valaki elakad egy feladattal.

A rendezvény programja és a jegyek a BSides honlapjáról érhetőek el.