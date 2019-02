Új androidos és webes SDK-t kap az Azure Maps

Új SDK-kal és felhős szolgáltatásokkal toldja meg nagyvállalati térképszolgáltatását a Microsoft, ráadásul az Azure Maps több kapcsolódó szolgáltatása is stabil verzióvá avanzsál, a Route Range, Get Search Polygon és a Satellite and Hybrid Imagery is elhagyja a preview címkét. Az újonnan bemutatkozó szolgáltatások között ott van a Spatial Operations, amely részletes analitikát biztosít a közlekedési szolgáltatások számára, de egy új Android SDK és Web SDK is érkezik.

Az Android SDK első körben preview matricával lesz elérhető, azzal a vállalat kifejezetten az androidos alkalmazásokra támaszkodó ügyfeleknek igyekszik segíteni, hogy azok az Azure térképeknél is natív támogatást kaphassanak. Az androidos fejlesztőcsomag továbbá a térképek mellett a forgalom renderelését is lehetővé teszi, ahogy az eseménykezelést, valamint a különböző előre megadott térképfelületek (map canvas) használatát is. Mindezek mellett az Azure Maps más szolgáltatásaival is összekapcsolható, mint a Search vagy a Routing.

Szintén preview címkével rajtol a korábban már említett Spatial Operations, amely közel valós idejű adatelemzésre építő szolgáltatásokat kínál, mint a geofencing, azaz a virtuális kerítések felhúzása. Ha az adott vállalat által követett objektumok a virtuális kerítéseket átlépik, a rendszer igény szerint figyelmeztetést küldhet - az Azuer Event Grid integrációnak hála. A megoldás logisztikai feladatoknál, szállítmányok pontos követésénél, netán a drónok mozgásterének szabályozásánál is bevethető, de a Microsoft szerint akár állatcsordák is követhetők vele, a gazda pedig értesíthető, ha az állatok elhagyták a kijelölt mezőt.

Ugyancsak a Spatial Operations ernyője alá tartozik a Buffer szolgáltatás, amellyel bizonyos, a térképen kijelölt pontok, szakaszok vagy sokszögek körül alakítható ki egy "pufferterület" - a megoldással például jelezhető lehet, hogy az elektromos vezetékek mentén hol kell megakadályozni a növényzet elburjánzását. De ide tartozik még egyebek mellett a Closest Point, amely egy bázisponthoz a kijelölt kategóriából legközelebb eső pontokat mutatja meg, például a legközelebbi boltokat.

A preview verziós újdonságok sora Data Service-szel, illetve az Azure Active Driectory integrációval zárul. Előbbi a különböző, ügyféloldali földrajzi információk feltöltését teszi lehetővé, míg utóbbi a szolgáltatás biztonságosabb használatát célozza, olyan funkciókkal mint a RBAC (Role-Based Access Control). Az androidos mellett új webes SDK is érkezik, az Azure Maps Web SDK 2.0 formájában. Az Azure Active Driectory natív támogatása itt is adott, az SDK továbbá egy új Services Module-lal is kiegészül, amely a vállalat szerint egyszerűbben használható, letisztultabb interfészt biztosít az Azure Maps szolgáltatásokhoz. Az Azure Maps újításainak részletes listájáért érdemes felkeresni a vállalat kapcsolódó blogposztját.